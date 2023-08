De iPhone 15 Pro krijgt een titanium behuizing en nieuwe kleuren, maar volgens geruchten is een populaire kleur er straks niet meer bij.

Deze populaire kleur komt te vervallen bij de iPhone 15 Pro

Er gaan al langer geruchten welke kleur(en) we kunnen verwachten bij de iPhone 15 Pro. Al eerder zag we verschillende berichten over een donkerrode kleur, maar dat blijkt jammer genoeg toch niet te gaan gebeuren. Daarnaast is er een populaire kleur die de iPhone 15 Pro ook níét gaat krijgen.

Volgens berichten komt er dit jaar geen gouden iPhone 15 Pro. Dat is jammer, want de kleur is meestal erg populair in Aziatische landen. De kleur is al sinds de iPhone 5S onderdeel van het kleurenspectrum van de iPhone.

Welke kleuren gaan er dan wel komen? De iPhone 15 Pro krijgt volgens geruchten in ieder geval een blauwe kleur. Daarnaast komt er een zilveren en een zwarte versie. Verder komt er waarschijnlijk ook een soort titanium-tint bij. Bij de iPhone 15 zijn de kleuren die verwacht worden: zwart, groen, blauw, geel en roze.

iPhone 15 wordt onthuld tijdens Apple-event

De doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman heeft inmiddels voorspeld dat de presentatie van de nieuwe iPhones op dinsdag 12 september zal plaatsvinden. Dat is dus een dag eerder dan geruchten eerder lieten weten.

De iPhone 15 is inmiddels ook al opgedoken in een grote database. Dit gebeurde ook al bij de iPhone 14, toen een model van de iPhone uit 2022 werd gespot in de database van het Bureau of Indian Standards (BIS).

Het belooft in ieder geval weer een interessant Apple-event te worden. Houd daarom dinsdag 12 september vrij, want dan weten we meer!

