Last minute iPhone 15 (Pro)-geruchten: alles is gelekt

Nog héél even geduld en dan presenteert Apple de nieuwe iPhones. Op de valreep zijn we nog iets meer te weten gekomen over de iPhone 15. Dit zijn de last minute iPhone 15 (Pro)-geruchten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Last minute iPhone 15 (Pro)-geruchten

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman heeft zijn laatste verwachtingen voor Apple’s ‘Wonderlust’ event bekendgemaakt. Dit zijn alle last minute iPhone 15 en iPhone 15 Pro-geruchten!

Titanium behuizing en afgeronde hoeken

Gurman zegt dat de nieuwe titanium behuizing van de iPhone 15 Pro (Max) hem steviger maakt dan de huidige versie en dat hij ongeveer 10 procent lichter is. Daarnaast heeft deze behuizing een geborstelde look, in tegenstelling tot het glimmend uiterlijk van de huidige versie.

Daarnaast zijn de randen (waar de voorkant van de iPhone en de metalen zijkant bij elkaar komen) wat meer afgerond. Mark Gurman zei ook dat het scherm van de Pro-modellen wat groter lijkt, omdat de zwarte randen om het scherm heen wat smaller zijn geworden.

Nieuwe A17-chip

Daarnaast komt de A17-chip om de hoek kijken bij de iPhone 15 (waarschijnlijk alleen in de Pro-modellen). Deze chip heeft vooral als voordeel dat hij energiezuiniger is. De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max hebben op dit moment een accuduur van zo’n 23 en 29 uur. De nieuwe chip kan daar nog wat meer tijd aan toevoegen.

De huidige Pro-modellen van de iPhone 14 hebben 6 GB werkgeheugen. Waarschijnlijk gaan de nieuwe iPhones ook op dat gebied een upgrade krijgen. De nieuwe ‘Actieknop’ gaat de mute-knop vervangen. Je kunt aan deze knop voortaan je eigen opdrachten hangen. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een Focus, de zaklamp openen of de camera-app starten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verbeterde camera

Verder krijgen de telelens en de ultragroothoek van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max meer megapixels dan hun voorganger. Dit wordt dan de eerste keer dat deze lenzen de barrière van 12 megapixel gaan doorbreken. Gurman zei overigens ook dat de iPhone 15 Pro Max nog steeds de ‘Pro Max’ zal heten. De naamsverandering naar de iPhone 15 Ultra lijkt hiermee van de baan.

U2-chip komt eraan

Zowel de reguliere iPhone 15 als de Pro-modellen krijgen de nieuwe ‘U2’ ultra wideband-chip. Dit is de eerste nieuwe versie sinds de introductie van de U1 in de iPhone 11 Pro. De nieuwe chip wordt een stuk beter in locatievoorzieningen en kan daardoor de locatie beter volgen in de Zoek mijn-app. Schijnbaar komt deze chip naar alle nieuwe Apple-producten. Gurman zei ook dat de hele iPhone-reeks sneller draadloos kan opladen.

Upgrades voor de iPhone 15 (Plus)

Als laatste vertelde Gurman dat de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus het Dynamic Island gaat krijgen. De A16-chip komt eraan en de 48-megapixel camera maakt zijn weg naar de reguliere modellen. Ook de 6x optische zoom wordt verwacht op de iPhone 15 (Plus).

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!