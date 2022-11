Slecht nieuws: de iPhone 15 Pro heeft geen knoppen meer

De iPhone 15 Pro krijgt geen fysieke knoppen meer, maar heeft knoppen die je alleen nog kan ‘voelen’. iPhoned legt uit waarom dit slecht nieuws is.

iPhone 15 Pro: geen echte knoppen meer

Volgens MacRumors krijgt de iPhone 15 Pro geen knoppen meer die je fysiek kan indrukken, maar stapt Apple over op knoppen die trillen als je ze indrukt. Dit kennen we al van de thuisknop van de iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2020 en iPhone SE 2022.

De nieuwe iPhones krijgen een paar extra trilmotors, ook wel Taptic Engines genoemd. Deze Taptic Engines zorgen ervoor dat de plek waar de ‘knoppen’ zitten trillen als je ze indrukt. Zo voelt het alsof je een knop indrukt, maar zit er in werkelijkheid geen fysieke knop meer.

Voordelen: waterbestendig en minder breekbaar

Apple verwijdert de fysieke knoppen om verschillende redenen. Het belangrijkste voordeel: de iPhone 15 Pro is beter waterbestendig zonder fysieke knoppen. Bij fysieke knoppen kan er nog wel eens water in de iPhone terechtkomen, maar bij de nieuwe speciale knoppen is dit niet meer mogelijk.

Dit voordeel geldt niet alleen voor water, ook stof vindt minder snel zijn weg in het toestel. Daarnaast betekent dit ook dat de iPhone steviger is: de losse knoppen kunnen – zeker na een lange tijd intensief gebruik – afbreken of instabieler worden. Dit risico verdwijnt met het verwijderen van de fysieke knoppen.

Nadelen: iPhone nóg duurder en knoppen niet altijd bruikbaar

Het verdwijnen van de fysieke knoppen gaat natuurlijk ook gepaard met een aantal nadelen. Om de knoppen een trilfunctie te geven, moet er een extra trilmotor aan de iPhone toegevoegd worden. Nu heeft Apple’s smartphone maar één zo’n Taptic Engine. Wat dit precies met de prijs doet is nog onduidelijk De verwachting is – zeker met de andere nieuwe functies – dat de prijs van de iPhone 15 Pro opnieuw stijgt.

Een ander nadeel als Apple inderdaad voor dit soort knoppen kiest: je kunt de knoppen alleen gebruiken wanneer je ze met je vinger aanraakt. Zet je je muziek wel eens harder terwijl je iPhone nog in je broekzak zit? Dit kan straks niet meer, omdat de iPhone je vinger niet meer zal herkennen door de stof die er dan tussenzit. Hetzelfde probleem geldt als je handschoenen aanhebt: je kunt je telefoon dan niet aanzetten zonder eerst je handschoenen uit te doen.

iPhone 15 en iPhone 15 Plus houden de fysieke knoppen wel

De speciale knoppen hebben dus zowel voor- als nadelen. Ben je geen fan van de nieuwe knoppen? De iPhone 15 en de iPhone 15 Plus houden naar alle waarschijnlijkheid gelukkig wél de fysieke knoppen.

Of de geruchten werkelijkheid gaan worden is overigens nog te bezien, een aantal jaar geleden werd ook gesproken over een Apple Watch zonder knoppen. Dit gebeurde nooit, dus misschien blijft ook dit idee nog even uit.

