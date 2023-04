iPhone 15 Pro moet het mogelijk zonder deze functie doen

Volgens de laatste geruchten gaat Apple de knoppen op de iPhone 15 Pro afschaffen en in plaats daarvan aanraakgevoelige ‘solid-state’ knoppen gebruiken. Dit plan lijkt nu echter van tafel, als we de informatie van een bekende analist mogen geloven.

Kuo: iPhone 15 Pro zonder aanraakgevoelige knoppen

De afgelopen weken waren we van iPhoned niet de enigen die zeiden dat Apple de knoppen van de komende iPhone 15 Pro gaat veranderen. De ‘gewone’ toetsen moeten plaatsmaken voor zogeheten ‘solid-state’ knoppen die je niet meer kunt indrukken en die alleen trillingen geven met behulp van een motortje. Nu lijkt deze informatie echter alweer achterhaald.

De goed ingelichte analist Ming Chi Kuo, die in het verleden ook sprak van deze aanraakgevoelige knoppen op de iPhone 15 Pro, krabbelt hierop terug. In een recent artikel op Medium stelt Kuo dat Apple fysieke knoppen zal gebruiken voor de iPhone 15 Pro, zoals we die kennen van de huidige iPhone 14 modellen.

Mijn laatste onderzoek geeft aan dat vanwege onopgeloste technische problemen voorafgaand aan de massaproductie, beide high-end iPhone 15 Pro modellen (Pro en Pro Max) zullen afzien van de solid-state knoppen en traditionele fysieke knoppen zullen gebruiken. Ming-Chi Kuo

iPhone 15 Pro is nog steeds in ontwikkeling

Hij voegt eraan toe dat de iPhone 15 Pro zich nog steeds in de ontwikkelingsfase bevindt en dat er dus nog tijd is om het ontwerp te veranderen. Bovendien vereenvoudigt het verwijderen van de solid-state knoppen het ontwikkelings- en testproces. Op basis van deze factoren zou het verwijderen van de solid-state knoppen een beperkte invloed moeten hebben op de massaproductie en het lanceringsschema van de Pro-modellen.

Ondertussen heeft analist Jeff Pu het er ook over dat Apple afziet van aanraakgevoelige toetsen op de iPhone 15 Pro. Het is goed mogelijk dat Apple inderdaad van dit plan is afgestapt voor de 2023-modellen vanwege technische hindernissen en de implementatie volgend jaar hervat voor de iPhone 16 Pro.

