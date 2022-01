‘iPhone 15 Pro krijgt pas Face ID onder het scherm’

Bij de iPhone 14 Pro lukt het Apple niet om de sensoren voor Face ID weg te werken onder het scherm, maar dat gaat bij de iPhone 15 Pro wél gebeuren. Dit meldt display-analist Ross Young.

iPhone 15 Pro: Face ID onder het scherm

Dit jaar wil Apple bij de Pro-modellen afscheid nemen van de inkeping bovenin het scherm. Daarin bevindt zich momenteel de selfiecamera; die verstopt Apple straks in een pilvormig gat. Ook nestelen zich in de inkeping de onderdelen voor Face ID en die verhuizen achter het display. Althans: zo was de bedoeling.

Voor Apple komt de iPhone 14 te vroeg om Face ID achter het scherm te plaatsen. Daarom zou Apple volgens een eerder bericht van Young plannen hebben voor een controversieel iPhone 14 Pro-design. Er komt niet alleen een uitsparing voor de selfiecamera, maar er is ook een gaatje voor de dot projector voor Face ID.

Het nu al omstreden ontwerp is mogelijk van korte duur. In een vervolgtweet meldt Young dat Apple de infraroodcamera in 2023 of 2024 achter het scherm verstopt. Dit betekent dat de iPhone 15 Pro of iPhone 16 Pro een ontwerp krijgt met één cameragaatje. Eerder meldde de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo al dat Face ID pas in 2023 onder het scherm wordt geplaatst.

Apple had het zichzelf overigens een stuk makkelijker kunnen maken, door terug te keren naar Touch ID. Dit brengt minder technische uitdagingen met zich mee; meerdere Android-fabrikanten zijn er al in geslaagd om de vingerafdrukscanner in het scherm te integreren. Volgens Apple is Face ID echter veel veiliger, dus Touch ID zou een stap terug betekenen.

iPhone 14

De iPhone 14-modellen worden in september 2022 verwacht. Opnieuw komen er vier nieuwe toestellen. Wel verandert Apple iets aan de formaten. Het mini-model verdwijnt en in plaats daarvan komt er een iPhone 14 Max, die een scherm van 6,7 inch heeft. Meer over de iPhone 14 lees je hieronder: