iPhone 15 Pro wordt de duurste versie ooit (maar waarom?)

Dit jaar moet je voor een Pro-versie van de iPhone nog meer geld op tafel leggen. De iPhone 15 Pro wordt vermoedelijk de duurste versie tot nu toe.

iPhone 15 Pro: de duurste ooit

De iPhone 15 Pro wordt flink duurder! Dat zeggen verschillende berichten op de Chinese sociale media-website Weibo. Wat de exacte iPhone 15-prijzen precies gaan worden, is nog onduidelijk.

Voor een iPhone 14 Pro betaal je op dit moment bij Apple 1326 euro. Voor de iPhone 14 Pro Max moet je 1476 euro op tafel leggen. Het is dan heel goed mogelijk dat de iPhone 15 Pro straks de grens van 1400 euro gaat doorbreken. De prijs van de iPhone 15 Pro Max komt dan zelfs boven de 1500 of (nog erger) 1600 euro te liggen.

Maar wat maakt de iPhone 15 Pro dan de duurste versie ooit? Natuurlijk zit er nieuwe hardware in, maar volgens de geruchten is Apple dit vooral van plan om de prijsafstand tussen de iPhone 15 Plus en de iPhone 15 Pro te vergroten. De iPhone 14 Plus kost bij Apple op dit moment 1166 euro, dit is 160 euro minder dan een iPhone 14 Pro. Door de prijzen van de iPhone 15 Pro te verhogen wordt de prijs van de Plus straks een stuk interessanter.

Weer een prijsverhoging in Europa voor iPhone?

Toch is het nog niet zeker of Apple inderdaad de prijzen weer flink omhoog gooit. Bij de iPhone 14-reeks hebben we in Europa namelijk net al een flinke prijsverhoging achter de kiezen. Dit in tegenstelling tot Amerika, waar de Pro-reeks van de iPhone al zes jaar geen prijsverhoging gezien heeft. Het blijft dus nog even afwachten of de iPhone 15 Pro ook hier in Europa de duurste versie ooit wordt.

