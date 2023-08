‘iPhone 15 Pro wordt óók duurder’ – opnieuw prijsstijging bij Apple

Niet alleen de iPhone 15 Pro Max wordt duurder, voor de iPhone 15 Pro betaal je straks ook veel meer. Dit moet je weten over de prijsverhogingen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 duurder

De geruchten dat de iPhone 15 duurder wordt gaan al langer en lijken nu opnieuw bevestigd te worden. Eerder werd al duidelijk dat Apple van plan is om de iPhone 15 Pro Max een stuk duurder te maken dan de iPhone 14 Pro Max. De nieuwe telefoon wordt dan de duurste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt. Op dit moment is dat nog de iPhone 14 Pro Max met een aankoopprijs van maar liefst 1239 euro.

Lees ook: Slecht nieuws: door deze nieuwe functie komt de iPhone 15 later

Volgens nieuwe geruchten is Apple ook van plan om de iPhone 15 Pro duurder te maken dan de iPhone 14 Pro. De prijsstijgingen zullen dan dus vooral terug te zien zijn bij de Pro-modellen van de iPhone 15. Dit zou voor het tweede jaar op rij zijn dat Apple de prijzen voor de nieuwe iPhones in Nederland verhoogt. Vorig jaar deed Apple dit namelijk ook al, door de enorme inflatie in Europa.

Zoveel betaal je voor de iPhone 15 Pro

Als we de geruchten moeten geloven, betaal je in de Verenigde Staten 100 euro meer voor de iPhone 15 Pro dan voor de iPhone 14 Pro. De iPhone 14 Pro werd op de markt gebracht voor ‘slechts’ 999 dollar, dus dat betekent dat je voor de iPhone 15 Pro 1099 dollar neerlegt. De iPhone 15 Pro Max wordt mogelijk zelfs 100 of 200 dollar duurder, dan kom je uit op 1199 of 1299 dollar voor de nieuwe iPhone.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Doorgaans voert Apple in Nederland dezelfde prijsverhogingen door, ongeacht het verschil tussen de euro en de dollar. Voor de iPhone 14 Pro betaal je bij Apple 1329 euro, dat waarschijnlijk (minimaal) 1429 euro is bij de iPhone 15 Pro. Dit kan nog meer zijn, want de iPhone 14 Pro was zelfs 170 euro duurder dan de iPhone 13 Pro. Het is dus goed mogelijk dat de prijs nog iets hoger wordt.

Bij de iPhone 15 Pro Max ligt deze prijs dus nog veel hoger. In het slechtste geval stijgt de aankoopprijs inderdaad met 200 euro, je komt dan uit op 1679 euro. Een enorm hoog bedrag voor een nieuwe telefoon, zelfs bij Apple.

Volgende maand komen de nieuwe iPhones

Het is nog maar even wachten tot de release van de iPhone 15 Pro, want volgende maand verschijnen de nieuwe telefoons al. Apple presenteert de nieuwe iPhones vermoedelijk op dinsdag 12 september, vanaf 22 september ligt de iPhone 15 dan in de winkels. Het pre-orderen begint al een week eerder, dan weten we ook direct hoe duur de iPhone 15 Pro (Max) daadwerkelijk wordt.

Lees ook: iPhone 15 Pro: deze geruchten worden toch géén werkelijkheid

Nog even wachten dus, want de release van de nieuwe iPhones is bijna. Wil jij nu alvast meer weten over de iPhone 15? Lees dan hier alle geruchten over de iPhone 15 en hier alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Pro Max. Ben je benieuwd naar de verhoogde prijzen van de nieuwe iPhones? Bekijk dan hier hoe duur ze worden!

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de iPhone 15? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!