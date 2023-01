Wéér prijsverhoging: ‘iPhone 15 Pro wordt duurste iPhone ooit’

We kijken nu al uit naar de iPhone 15 Pro (Max), die naar verluidt een fantastische zoomlens krijgt. Minder leuke geruchten zijn er ook, want Apple zou de prijs weer opschroeven. Daarmee worden de iPhone 15 Pro-modellen de duurste iPhones ooit.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Pro duurder dan iPhone 14 Pro

Dit jaar kwam er bij de iPhone 14 Pro-modellen al een prijsstijging. Althans: in de meeste landen. Mede door de ongunstige dollarkoers werd de iPhone 14 Pro hier 170 euro duurder dan zijn voorganger. Bij de iPhone 14 Pro Max steeg de prijs zelfs met 220 euro.

Toch zijn de Pro-iPhones niet aan te slepen. Hoewel de voorraad door problemen in de grootste iPhone-fabriek beperkt is en de levertijden lang zijn, lijken de meeste mensen te kiezen voor een Pro-model, in plaats van de goedkopere iPhone 14 (Plus). Zeker de 6,1-inch iPhone 14 Plus wordt erg weinig verkocht.

Weer een prijsstijging

Volgens een gerucht op het Chinese social media-platform Weibo zal Apple de prijs van de iPhone 15 Pro-modellen dit jaar verder verhogen om de kloof met de iPhone 15 Plus te vergroten. Zo moet het aantrekkelijker worden om voor een van de budgetvriendelijkere opties te gaan. Het is niet duidelijk om welke prijzen het gaat.

Nu is het prijsverschil tussen de iPhone 14 Plus (1166 euro) en iPhone 14 Pro (1326 euro) relatief klein. En terwijl de Plus een vrij saaie update is die nauwelijks verschilt met de iPhone 13 (mini), heeft de iPhone 14 Pro interessante vernieuwingen gekregen. Leg er 160 euro bij en je krijgt het beste van het beste, met een Dynamic Island, nieuwere processor, 48-megapixelcamera, ProMotion-scherm en meer.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vernieuwingen

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus worden waarschijnlijk een stuk interessanter. De bron op Weibo meldt dat de toestellen functies krijgen die nu nog exclusief zijn voor de Pro-modellen. Hierbij gaat het onder meer om een Dynamic Island en de 48-megapixelcamera. Deze geruchten hoorden we eerder al van betrouwbare Apple-insiders, dus de kans is groot dat ze kloppen.

Wil je op de hoogte blijven van de iPhone 15-geruchten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: