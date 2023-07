Apple wil iPhone 15 Pro nóg duurder maken (dit worden de prijzen)

Verschillende geruchten zeggen dat Apple van plan is om de iPhone 15 Pro duurder te maken. Dat zou dan de tweede prijsverhoging achter elkaar voor de iPhone zijn.

iPhone 15 Pro wordt nog duurder

Volgens de nieuwssite Bloomberg is Apple van plan om de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max duurder te maken. Dat zou voor Nederlanders de tweede keer op een rij zijn dat we te maken hebben van een flinke prijsstijging.

Volgens het artikel is het opvallend dat Apple dit doet. Verwacht wordt dat de vraag naar smartphones dit jaar zal dalen. Maar Apple gooit juist de prijzen van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max omhoog om meer winst te maken.

Dit is niet de eerste keer dat we geruchten horen over een mogelijk prijsstijging bij de iPhones. Al eerder dit jaar waren er berichten dat de prijzen van de iPhone 15 en de iPhone Plus omhoog gaan. Ook de doorgaans betrouwbare Jeff Pu heeft in maart al gezegd dat we kunnen verwachten dat de iPhone 15 (Plus) en de iPhone 15 Pro (Max) duurder worden.

iPhone 15 Pro: deze prijzen verwachten we

De iPhone 13 Pro had een adviesprijs van 1159 euro. De adviesprijs van de iPhone 14 Pro was 1329 euro. Dat is een verschil van 170 euro. Als we dat doortrekken naar de verwachte prijs van de iPhone 15 Pro, dan gaat die 1499 euro kosten.

De iPhone 15 Pro Max wordt dan nóg duurder. De adviesprijs van de iPhone 13 Pro Max was 1259 euro. Bij de iPhone 14 Pro Max kwam daar 220 euro bij, wat resulteerde in een adviesprijs van 1479 euro. Tellen we door dan wordt de adviesprijs van de iPhone 15 Pro Max 1699 euro.

Het zijn flinke prijsstijgingen en het wordt dan voor ons de tweede prijsstijging achter elkaar. Stiekem hopen we dat Apple daarom deze keer de prijsstijging niet in Europa door gaat voeren. Maar we weten dat pas zeker in september …

