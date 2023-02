Gelekt: zó dik wordt de nieuwe iPhone 15 Pro (Max)

Er wordt steeds meer duidelijk over de iPhone 15. Nu is bekend dat de iPhone 15 Pro heel dik wordt – in ieder geval in de letterlijke zin van het woord. Hoe zit dat?

iPhone 15 Pro afmetingen gelekt

De iPhone 15 Pro verschijnt pas in september, maar er is inmiddels al veel duidelijk over de nieuwe telefoon. De exacte afmetingen van de nieuwe iPhone zijn gelekt, waardoor al een aantal grote veranderingen duidelijk werden. Opvallend hierbij: de iPhone 15 Pro wordt iets kleiner dan de iPhone 14 Pro, maar wel een stuk dikker.

De kleinere behuizing van de iPhone 15 Pro heeft waarschijnlijk te maken met de dunnere schermranden van de telefoon. De iPhone 15 Pro heeft vermoedelijk hetzelfde 6,1-inch scherm, maar door de dunnere randen is de buitenkant van de telefoon net iets kleiner. Dit geldt helaas niet voor de dikte van de telefoon: de iPhone 15 is namelijk opnieuw dikker dan zijn voorganger.

De onderstaande afbeelding illustreert dit goed, die is gemaakt door 3D-ontwerper Ian Zelbo. Hij baseert zich op de gelekte tekeningen van de iPhone 15 Pro.

Camera’s steken enorm uit bij de iPhone 15 Pro

Apple maakt het camera-eiland aan de achterkant van de telefoon dus wederom groter. Dit is niet per definitie slecht nieuws: de lenzen van de iPhone 15 Pro zijn naar verwachting geavanceerder dan de camera’s van de iPhone 14 Pro. Hierdoor heeft de nieuwe iPhone waarschijnlijk een aantal toffe nieuwe camerafuncties.

Het is nog even afwachten of de iPhone 15 Pro daadwerkelijk de langverwachte periscooplens krijgt, deze lens is bedoeld om veel verder in te zoomen dan tot nu toe met de iPhone 14 Pro mogelijk is. Het is in ieder geval de verwachting dat de iPhone 15 Pro (veel) verder kan inzoomen dan we tot nu toe hebben gezien bij een iPhone.

De posities van de camera’s zijn wel onveranderd, met drie camera’s en een LiDAR-scanner aan de achterzijde van het toestel. De uitgelekte afbeeldingen van de iPhone 15 Pro overigens zijn nog niet definitief, Apple kan het ontwerp nog aanpassen. De verwachting is echter niet dat er nog heel veel zal veranderen aan het ontwerp, waardoor de foto’s ons een goed idee geven van wat we kunnen verwachten.

Alle iPhone 15-geruchten onder elkaar

Wil jij meer weten over alle iPhone 15-functies? We hebben eerder alle geruchten over de iPhone 15 bij elkaar gezet, evenals alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Ultra. Ben je benieuwd hoe duur de iPhone 15 Pro gaat zijn? Check dan de prijs van de mogelijk duurste iPhone ooit.

