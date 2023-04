iPhone 15 Pro design onthuld (en zo ziet ‘ie eruit)

Er is een dummy-model van de nieuwe iPhone opgedoken. Hierop is goed te zien wat er (niet) gaat veranderen bij het design van de iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Pro design: dit is ’em

Op de Chinese versie van TikTok is een opvallende video opgedoken. In deze video is een dummy-model van de iPhone 15 Pro te zien. De video laat geen nieuwe veranderingen zien die we al niet wisten van eerdere geruchten, maar je krijgt met dit dummy-model wel een goed idee van het iPhone 15 Pro-design. Bekijk hieronder de video!

iPhone 15 Pro: veel blijft bij hetzelfde

Op het eerste gezicht is er niet zo heel veel veranderd bij de iPhone 15 Pro. Het design lijkt erg veel op die van de iPhone 14 Pro. Toch zijn er wel een aantal zaken anders. Het opvallendst daarbij is de grote volumeknop die nu uit één geheel bestaat.

Speciale actieknop

Daarboven zie je dat de belsignaal-schakelaar (ook wel mute-schakelaar genoemd) in een knop is veranderd. Met deze schakelaar zet je de iPhone op stil. Waar dit dus eerst een schakelaar was, wordt dit bij de iPhone 15 Pro een knop. Volgens geruchten wordt het zelfs een soort van ‘actie-knop’, waar je verschillende functies aan kunt hangen.

Deze knoppen kun je overigens niet meer indrukken. Ze werken een beetje als de thuisknop. Ze reageren alleen nog op aanrakingen en geven door middel van een soort trilling het gevoel dat je de knop indrukt. Wanneer je ooit bij een iPhone SE 2022 de thuisknop hebt aangeraakt, weet je ongeveer hoe dat voelt.

Nu met usb-c

Daarnaast zie je ook de aansluiting voor usb-c onderaan de iPhone. Deze poort vervangt de lightning-aansluiting die je bij de huidige iPhones ziet. Dit was ook wel te verwachten aangezien de EU heeft besloten dat alle nieuwe elektronische apparaten in 2024 een usb-c aansluiting moeten hebben.

iPhone 15-modellen eerder gelekt

Het dummy-model van deze iPhone 15 Pro is waarschijnlijk gebaseerd op de CAD-modellen die al eerder gelekt waren. CAD-modellen zijn bestanden waarin de exacte afmetingen van een voorwerp zijn opgenomen. In het geval van de iPhone worden deze al vroeg naar de Chinese fabrieken gestuurd zodat daar al aan hoesjes kan worden gewerkt.

Wanneer komt de iPhone 15 (Pro)?

De release date van de iPhone 15 (Pro) is naar alle waarschijnlijkheid in september, de maand waarin Apple ieder jaar doorgaans de nieuwe iPhones presenteert. De iPhone 15 verschijnt dit jaar – net als de iPhone 14 – in vier verschillende modellen.

Drie daarvan zijn soortgelijk aan de iPhone 14, namelijk de ‘normale’ iPhone 15, de iPhone 15 Plus en de iPhone 15 Pro. Volgens geruchten verdwijnt de iPhone 15 Pro Max en wordt hij vervangen door de iPhone 15 Ultra.

