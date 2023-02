Camera iPhone 15 Pro krijgt nieuwe sensor: dit is er beter

Apple verbetert dit jaar opnieuw de camera van de nieuwe iPhones. Wat is er beter aan de nieuwe LiDAR-sensor voor de camera van de iPhone 15 Pro (Max)?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 Pro krijgt een betere camera

Apple werkt zoals ieder jaar aan een betere camera voor de nieuwe reeks iPhones. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo neemt Sony nu de levering over van de onderdelen voor de LiDAR (Light Detection And Ranging)-sensor van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Voorheen was deze levering in handen van Lumentum en Win Semi.

Lees ook: iPhone 15 Pro Max krijgt veel dunnere camera – dit is waarom

Met LiDAR-sensoren is het mogelijk om met je iPhone gebruik te maken van 3D-technieken, zoals het meten van afstanden in je omgeving of het gebruiken van Augmented Reality (AR). Aan de hand van licht wordt met deze techniek berekend hoelang het duurt om een object of persoon te bereiken en terug te keren naar de bron. In praktijk gebruik je LiDAR om iemands lengte te meten, of voor AR-apps.

Dit wordt er beter aan de LiDAR-sensoren

Bij de iPhone 12 Pro (Max), de iPhone 13 Pro (Max) en de iPhone 14 Pro (Max) bevindt de LiDAR-scanner zich in het zwarte stipje op het camera-eiland. Dit is bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max niet anders. Met de overname van Sony wordt de werking van de sensor wel iets aangepast. Dit zijn volgens Kuo echter geen grote veranderingen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De veranderingen hebben volgens de Apple-analist namelijk vooral te maken met de accu van je iPhone. De nieuwe LiDAR-onderdelen gaan efficiënter met energie om, waardoor jouw iPhone-batterij langer meegaat. De nieuwe sensoren presteren bovendien beter, terwijl ze minder energie gebruiken dan de eerdere sensoren. Zo kan je dankzij de nieuwe LiDAR-sensor dus langer foto’s maken met je iPhone.

Meer weten over de iPhone 15 Pro (Max)?

De iPhone 15-reeks laat nog even op zich wachten, maar bijna dagelijks lekken er nieuwe details uit over de nieuwe iPhones. Lees hier in welke kleuren de nieuwe iPhones uitgebracht worden. Benieuwd naar alle geruchten? Check dan hier alle geruchten over de iPhone 15 en lees hier alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Ultra.

Wil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.