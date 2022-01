‘iPhone 15 Pro krijgt camera met 10x optische zoom’

Fotografen die graag flink inzoomen hebben iets om naar uit te kijken. Volgens een nieuw gerucht krijgt de iPhone 15 Pro volgend jaar een lens waarmee je 10x optisch in kunt zoomen zonder kwaliteitsverlies.

’10x optische zoom op iPhone 15 Pro’

Er gaan al langer geruchten dat Apple een toekomstige iPhone wil voorzien van een periscopische zoomlens. Zo’n camera buigt het beeld om, zodat je als het ware om een hoekje kunt kijken. Dat maakt het mogelijk om flink in te zoomen, zonder dat de behuizing van je toestel dikker hoeft te worden.

Volgens MacRumors is het in 2023 eindelijk zover. De website haalt analist Jeff Pu aan, die beweert dat de iPhone 15 Pro over een telelens met 10x optische zoom beschikt. Ter vergelijking: de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max kunnen slechts 3x inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Als je verder gaat, maakt het toestel gebruik van digitale zoom. Daar worden je foto’s doorgaans niet mooier van.

Apple zou niet de eerste zijn met een dergelijke lens. De Samsung Galaxy S21 Ultra beschikt al over een camera waarmee je 10x optisch in kunt zoomen. Dat toestel heeft overigens ook een lens waarmee je het beeld 3x dichterbij haalt. Je kunt dus kiezen welke camera het meest geschikt is voor het kiekje dat je wil schieten. Het is onduidelijk of de iPhone 15 Pro eveneens twee telelenzen krijgen om mee te zoomen.

Hoe zit het met de iPhone 14?

Eerder lazen we geruchten dat de iPhone 14 Pro al over een periscopische zoomlens zou beschikken. Helaas lijkt het er dus op dat we nog een jaartje later moeten wachten.

Toch gaat Apple de camera’s ook in 2022 al flink verbeteren. Zo krijgt de iPhone 14 Pro waarschijnlijk een 48 megapixel-lens. De laatste jaren koos Apple altijd voor 12 megapixel-camera’s. De hogere resolutie maakt het onder meer mogelijk om video’s op te nemen in 8K. Als je foto’s schiet, worden er waarschijnlijk pixels samengevoegd. Dat moet de kwaliteit ten goede komen.

