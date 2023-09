iPhone 15 Pro blijft stiekem idioot duur: dit zijn alle prijzen

Nu Apple de iPhone 15 (Plus) en de iPhone 15 Pro (Max) heeft aangekondigd was het wel weer even schrikken van de prijzen. Wat moet je dit jaar voor de smartphone gaan neerleggen?

iPhone 15 (Pro) prijzen

De iPhone 15 is er weer in vier verschillende modellen. Ten eerste zijn er twee standaardversies: de iPhone 15 met een scherm van 6,1 inch en de iPhone 15 Plus met een scherm van 6,7 inch. Afgezien van de schermgrootte, vertonen deze toestellen geen andere verschillen.

Daarnaast heeft Apple ook dit jaar weer twee Pro-modellen: de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. De iPhone 15 Pro heeft een scherm van 6,1 inch en de iPhone 15 Pro Max een scherm van 6,7 inch.

De nieuwe iPhone 15 is natuurlijk weer erg tof, maar het blijft altijd even schrikken wanneer Apple de prijzen bekend maakt. Dit zijn de prijzen voor de vier nieuwe iPhones!

iPhone 15: 969 euro (128 GB)

(128 GB) iPhone 15 Plus: 1119 euro (128 GB)

(128 GB) iPhone 15 Pro: 1229 euro (128 GB)

(128 GB) iPhone 15 Pro Max: 1479 euro (256 GB)

Ter vergelijking: dit waren de prijzen van de iPhone 14

iPhone 14: 1019 euro

iPhone 14 Plus: 1169 euro

iPhone 14 Pro: 1329 euro

iPhone 14 Pro Max: 1479 euro

Pre-order: dit is wanneer je de iPhone 15 kunt bestellen

Behalve de prijzen van de iPhone 15, is nu ook de datum van de pre-order en release bekend.

iPhone 15 pre-order: vrijdag 15 september

iPhone 15 release: vrijdag 22 september

De pre-order start om 14:00 uur Nederlandse tijd. Zorg dat je er op tijd bij bent, want dan heb je de iPhone 15 een week later (vrijdag 22 september) in huis. Vanaf deze dag liggen zijn de gloednieuwe iPhones ook in de winkels te vinden.

