Wat presenteert Apple nog naast de iPhone 15? Dit kun je verwachten

Over een paar weken presenteert Apple de iPhone 15, maar dat is niet het enige nieuwe toestel dat dan verschijnt. Deze producten verwachten we nog.

iPhone 15 verschijnt bijna

We hoeven nog maar even te wachten op de iPhone 15, want het is de verwachting dat Apple de nieuwe telefoon op dinsdag 12 september eindelijk onthult. Inmiddels hebben we al een goed idee welke nieuwe features naar de telefoons komen. Zo krijgt de iPhone 15 Pro (Max) een nieuwe actieknop en geavanceerde periscooplens. Ook de Lightning-poort verdwijnt, die maakt plaats voor een usb-c-aansluiting.

Nu we zo dicht bij de release van de nieuwe iPhone 15 zijn, weten we ook wat Apple nog meer van plan is op 12 september. Apple presenteert dan namelijk niet alleen de iPhone 15, maar kondigt nog meer nieuwe producten aan. Deze nieuwe toestellen onthult Apple waarschijnlijk nog naast de iPhone 15!

1. Apple Watch Series 9 verschijnt met de iPhone 15

Zoals ieder jaar kondigt Apple de nieuwe Apple Watch waarschijnlijk tegelijk aan met de nieuwe iPhone. Dit jaar verschijnt de Apple Watch Series 9 en er wordt steeds meer duidelijk over de Watch. Zo weten we inmiddels dat het horloge draait op de nieuwe S9-chip. Dit is naar verluidt een compleet nieuwe chip, waardoor de Apple Watch voor het eerst sinds 2020 een écht nieuwe processor krijgt.

Dat is niet alles, want nieuwe geruchten verklappen mogelijk al de nieuwe kleur van de Apple Watch Series 9. Bij de Apple Watch Series 9 kiest Apple voor een véél fellere kleur, want het horloge krijgt waarschijnlijk een roze behuizing! Daarnaast introduceert Apple bij de Apple Watch Series 9 mogelijk een nieuw type bandje. Lees hier alles over het nieuwe horlogebandje van de Apple Watch.

2. Nieuwe uitvoering van de Apple Watch Ultra

Naast de Apple Watch Series 9 onthult Apple vermoedelijk nóg een horloge op dinsdag 12 september. Er verschijnt dan ook een nieuwe Apple Watch Ultra. De nieuwe versie van de Ultra draait waarschijnlijk eveneens op de nieuwe S9-chip, waardoor de batterijduur sterk verbetert. Bij de huidige Apple Watch Ultra gaat de batterij al 60 uur mee, dat nog langer is bij de nieuwe uitvoering van het horloge.

Eerder werd het nieuwe design van de nieuwe Apple Watch Ultra al gelekt. De duurste Apple Watch verschijnt dit jaar naar verluidt ook in een donkere titanium uitvoering. Het is nog niet bekend of het gaat om een compleet nieuwe Apple Watch Ultra, of om een nieuwe uitvoering van de eerste generatie. Hierdoor kunnen we dus twee nieuwe Apple Watches verwachten naast de iPhone 15.

3. Presenteert Apple naast de iPhone 15 ook nieuwe AirPods?

Er gaan de laatste maanden steeds meer geruchten over nieuwe AirPods. Het is inmiddels twee jaar geleden dat Apple nieuwe reguliere AirPods heeft uitgebracht. De derde generatie AirPods verscheen ook twee jaar na de AirPods 2 en het is daarom de verwachting dat de AirPods 4 niet lang meer op zich laten wachten. De nieuwe oortjes krijgen naar verluidt een nieuwe chip en langere batterijduur.

Het is de verwachting dat Apple de nieuwe AirPods naast de iPhone 15 presenteert op dinsdag 12 september. De nieuwe oortjes verschijnen dan tegelijk met de nieuwe telefoon. Daarnaast blijft het nog afwachten of er eindelijk een volgende generatie van de AirPods Max verschijnt. De koptelefoon verscheen in 2020 en loopt na drie jaar sterk achter op de concurrentie. Mogelijk presenteert Apple op het iPhone 15-evenement daarom eindelijk de AirPods Max 2.

Dinsdag 12 september belooft dus een belangrijke dag voor Apple te worden, want er verschijnt dan weer een reeks nieuwe producten. De presentaties van de iPhone 15 en de Apple Watch Series 9 zijn zo goed als zeker. Of er die dag ook een nieuwe uitvoering van de Apple Watch Ultra en AirPods (Max) verschijnt, blijft nog even afwachten. De nieuwste geruchten wijzen er in ieder geval wel op.

We hoeven dus niet lang meer te wachten op de iPhone 15, want over een paar weken presenteert Apple de nieuwe telefoon al. Wil jij meer weten over de iPhone 15? Lees dan hier alle geruchten over de iPhone 15 en hier alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Pro Max. Ben je benieuwd naar de verhoogde prijzen van de nieuwe iPhones? Bekijk dan hier hoe duur ze worden!

