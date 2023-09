Poll: Welke iPhone 15 ga jij pre-orderen?

Apple heeft tijdens het iPhone 15-event een hele reeks aan nieuwe producten gepresenteerd. Welke iPhone 15 (Pro) ga jij pre-orderen?

Welke iPhone 15 wordt het?

Wil jij een iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max of bestellen? We zijn benieuwd welke iPhone jij neemt, dus laat van je horen via onze poll! De release van de nieuwe telefoon is vrijdag 22 september, maar vanaf vrijdag 15 september (14.00 uur) kun je de nieuwe iPhones al bestellen.

Ga je voor de ‘gewone’ iPhone 15, of ben je meer van de grotere telefoon. de iPhone 15 Plus? Of ga je voor het beste van het beste en wil je de iPhone 15 Pro (Max) bestellen? Breng je stem uit in de poll hieronder! Werkt de poll niet? Je kunt ook naar de website van de poll gaan om hem in te vullen.

Als je op ‘View Results’ tikt kun je de antwoorden van de poll bekijken. Hiermee zie je meteen welke iPhone 15 het populairst is. Misschien helpt je dat bij je eigen beslissing.

Het nieuwe vlaggenschip van Apple

Bij iPhoned zijn we vooral onder de indruk van de nieuwe iPhone 15. De 14 van afgelopen jaar was een beetje een saaie update, maar de 15 maakt veel weer goed. Dat begint met het feit dat de twee coolste functies van de Pro-telefoons van afgelopen jaar nu ook op de gewone 15 en 15 Plus te vinden zijn. Dat zijn uiteraard de 48 megapixel camera en het Dynamic Island. Dankzij eerstgenoemde heeft de reguliere iPhone voor het eerst een echte 2x-zoom.

De iPhone 15 Pro heeft als grote nieuwe functie een nieuwe actieknop die de mute-knop vervangt. Aan deze knop kun je zelf een functie toewijzen. Zo gebruik je hem uiteraard om je telefoon op stil te zetten, maar je kunt er ook de camera mee starten, een focus activeren of een opdracht uitvoeren. Met laatstgenoemde kun je er dus vrijwel alle kanten mee op.

De iPhone 15 Pro Max heeft ten slotte nog een soort periscoop-camera als exclusieve feature. Hiermee is het mogelijk om tot 5x in te zoomen. Dat geeft je toch weer net wat meer vrijheid tijdens je fotosessies. Beide Pro-modellen hebben daarnaast het always-on scherm en een nieuwe behuizing van titanium.

Prijzen iPhone 15-modellen

Goed nieuws is er verder over de prijzen. Apple heeft de iPhone dit jaar namelijk een stuk goedkoper gemaakt. Dit prijsverschil ga je wel merken wanneer je een iPhone 15-model gaat pre-orderen.

Dit zijn de iPhone 15-prijzen:

