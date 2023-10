iPhone 15 Plus vs. iPhone 14 Plus – dit zijn de grootste verschillen

Ben je van plan om een iPhone 15 Plus te kopen of kun je beter de vorige versie nemen? Wij vertellen je wat de grootste verschillen zijn tussen de iPhone 15 Plus en de iPhone 14 Plus!

iPhone 15 Plus vs. iPhone 14 Plus: de verschillen

Apple introduceerde in september weer vier nieuwe iPhones, waaronder de iPhone 15 Plus. De eerste Plus-iPhone verscheen al in 2022, maar hoeveel beter is de opvolger? En wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de iPhone 14 Plus en iPhone 15 Plus? Wij zetten ze voor je op een rij!

1. Camera met meer zoom

De belangrijkste verschillen tussen de iPhone 15 Plus en de iPhone 14 Plus vind je bij de camera. De iPhone 15 Plus heeft voor het eerst een camera met 48-megapixelsensor. Een behoorlijke verbetering, want de iPhone 14 (Plus) moet het nog doen met een 12-megapixelcamera.

Een andere nieuwe functie van de iPhone 15 Plus-camera is de optie om achteraf de focus van een foto te verplaatsen van het ene naar het andere onderwerp. Erg leuk, want de iPhone maakt hiermee automatisch een portretfoto als hij een persoon, kat of hond in de foto herkent.

Bovendien heb je bij de iPhone 15 (Plus) nu een 2x optische zoom. Overigens is bij de camera aan de voorkant (de selfie-camera) alles bij hetzelfde gebleven.

2. Zachte pastelkleuren

De iPhone 15 Plus heeft een aantal nieuwe kleuren gekregen. Dit zijn de kleuren waar je uit kunt kiezen:

Zwart

Groen

Roze

Blauw

Geel

De iPhone 14 Plus is er in de deze kleuren:

Middernacht (zwart)

Sterrenlicht (wit)

Product(RED) (rood)

Paars

Blauw

Geel

3. Snellere chip

De iPhone 15 Plus heeft een nieuwe chip. De iPhone 14 Plus moest het nog met een A15-chip doen, maar in de iPhone 15 Plus vind je een A16-chip. Dit is dezelfde chip als in de iPhone 14 Pro.

De nieuwe chip is wat sneller dan die in de iPhone 14 Plus, maar daar ga je in de praktijk niet heel veel van merken. De A15 in de iPhone 14 Plus is al snel genoeg. De nieuwe chip is verder wat efficiënter. Wat je terugziet in de batterijduur. De iPhone 15 Plus doet wat langer met een volle accu dan de iPhone 14 Plus.

4. Dynamic Island (daaag notch)

Wanneer je de iPhone 15 Plus naast de iPhone 14 Plus legt, is de notch (of het ontbreken daarvan) een van de verschillen die je meteen ziet. De iPhone 14 Plus heeft namelijk nog een notch, dit is de zwarte inkeping bovenaan het scherm.

Bij de iPhone 15 Plus is dat nu veranderd naar het Dynamic Island. Dit is een ovale uitsparing op de plek van de notch. Extra tof is dat deze zich aanpast aan wat jij met je iPhone doet.

Belt iemand je, dan toont het scherm rondom de uitsparing een melding. Bij een timer zie je de tijd op deze plek aftellen. En hang je je iPhone aan de oplader, dan laat het Dynamic Island zien hoeveel accupercentage je nu hebt.

Het Dynamic Island geeft ook achtergrondactiviteit weer, zoals het afspelen van muziek. Dit gedeelte is interactief, dus je kunt de muziek dan bedienen zonder dat je de app verlaat.

5. Geen lightning meer, maar usb-c

De iPhone 15 Plus heeft geen lightning-aansluiting meer. In plaats daarvan vind je nu een usb-c-aansluiting. Handig, want dan kun je de iPhone met de kabel van de MacBook Air opladen. Ook leuk is dat je nu je AirPods kunt opladen met je iPhone, door ze met een kabeltje te verbinden.

6. Plus-prijzen

De prijs van de iPhone 14 Plus was 1169 euro tijdens de release. Die van de iPhone 15 Plus is wat lager, 1119 euro. Houd er wel rekening mee dat de iPhone 14 Plus inmiddels een stuk goedkoper te vinden is. Check hieronder voor de beste iPhone 14 Plus- en iPhone 15 Plus-prijzen!