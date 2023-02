iPhone 15 Plus renders: dunner frame, Dynamic Island, usb-c en meer

De nieuwe iPhone 15-modellen worden naar verwachting dit jaar in september onthuld. Nadat we al renders van de iPhone 15 en iPhone 15 Pro hebben gezien, verschijnt nu de iPhone 15 Plus op het toneel.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Renders tonen gewijzigd ontwerp van de iPhone 15 Plus

Net zoals de vorige renders zijn deze afbeeldingen van de iPhone 15 Plus gemaakt op basis van CAD-bestanden. Deze heeft 9to5Mac ontvangen en laten omzetten naar deze renders. Hierdoor krijgen we een beter idee krijgen van hoe de grotere versie van het standaardmodel eruit gaat zien.

Waar komen deze CAD-bestanden dan vandaan? Deze zijn door Apple gedeeld met partners in de toeleveringsketen, zodat laatstgenoemde zich kunnen voorbereiden op de lancering van een nieuw iPhone-model. De bestanden geven de exacte gegevens van de telefoon prijs, zowel wat betreft de afmetingen als het ontwerp van het uiteindelijke toestel.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 Plus versus iPhone 15 Plus

De iPhone 15 Plus heeft veel weg van wat we al hebben gezien op de renders van de iPhone 15 en iPhone 15 Pro. Zo krijgt ook de iPhone 15 Plus ook een Dynamic Island verwachten (beperkt tot de Pro-modellen op de iPhone 14), usb-c en een dunnere rand rond het display.

Uit de documenten blijken ook de afmetingen van de iPhone 15 Plus, namelijk 160,87 mm x 77,76 mm x 7,81 mm (HxBxD). Ter vergelijking: de huidige iPhone 14 Plus meet 160,84 x 78,07mm x 7,79mm (HxBxD). Apple gaat de afmetingen dus waarschijnlijk minimaal aanpassen. Er is ook sprake van dat het camera-eiland aan de achterkant iets meer uit de behuizing zal steken dan bij de voorganger. Dit duidt op aanpassingen aan het camerasysteem.

Nieuw ontwerp van het frame

De iPhone 15 Plus heeft – net als de rest van de iPhone 15-familie – een nieuw ontwerp van het frame met licht afgeronde randen. Dit zorgt voor een minder harde overgang van de voorkant van het toestel naar de achterkant en zorgt er waarschijnlijk voor dat de telefoon iets fijner in de hand ligt.

We moeten nog een paar maanden wachten tot Apple de iPhone 15 (Pro) daadwerkelijk aankondigt. Momenteel verwachten we september. Maar wedden dat er binnenkort nog een render van de iPhone 15 Pro Max verschijnt.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!

Lees het laatste nieuws over Apple: