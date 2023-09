iPhone 15 (Plus) pre-order geopend: alle prijzen op een rij

De iPhone 15 (Plus) is door Apple aangekondigd en de pre-order start nú! Wil jij als een van de eersten de gloednieuwe iPhone op zak hebben? Wees er dan snel bij!

iPhone 15 (Plus) pre-order van start

Een nieuw design en een rondere behuizing, betere camera en een usb-c-poort in plaats van Lightning. Dat zijn maar een paar van de verbeteringen die Apple met de iPhone 15 (Plus) doorvoert. Wil je daar ook zo snel mogelijk mee pronken? De iPhone 15 pre-order gaat vandaag, om 14.00 uur Nederlandse tijd, van start.

Als we kijken naar het verleden, zullen de levertijden snel oplopen. Bovendien is niet bekend hoe groot de voorraad met nieuwe iPhones is. Als je als een van de eersten de iPhone 15 wilt hebben, moet je er dus snel bij zijn! De eerste exemplaren worden volgende week vrijdag (22 september) bezorgd.

Zo heb je je nieuwe iPhone snel in huis

Ga jij voor de iPhone 15 of iPhone 15 Plus? Naast die keuze moet je nog beslissen of je gaat voor een abonnement bij je iPhone of toch liever een los toestel koopt. Daarom zetten we alle deals bij Nederlandse webwinkels voor je op een rij.

Vernieuwd design en Dynamic Island

Waar het Dynamic Island nog exclusief voor de iPhone 14 Pro (Max) was, hebben nu alle iPhone 15-modellen deze handige functie. Hiermee wordt eindelijk afscheid genomen van de notch. Wat je in dit eiland ziet is geheel afhankelijk van wat je op dat moment met je iPhone doet.

Heb je een timer ingesteld, dan zie je die hier lopen. Luister je naar muziek, dan bedien je de mediaspeler hier direct. Op het vliegveld staat je boarding pass hier bijvoorbeeld ook met alle info over je gate en er werken steeds meer apps met dit ‘eiland’.

Nieuwe kleuren en usb-c

Elk jaar zijn er ook weer nieuwe kleuren om uit te kiezen. Natuurlijk is er het klassieke zwart, maar er is ook te kiezen voor groen, blauw, geel en roze. Opladen doe je nu overigens niet meer met een Lightning-kabeltje, want de iPhone 15 heeft een usb-c-poort. Superhandig, want zo heb je nog maar een kabel en oplader nodig om ál je Apple-devices op te laden.

Verder krijgt de camera een upgrade: ook de reguliere modellen krijgen een 48 megapixel-hoofdcamera. Dat maakt het mogelijk dat je nu voor het eerst een optische zoom-functie hebt op de reguliere iPhone. Ben je op zoek naar een groter toestel (6,7 inch scherm) met een grotere batterij, ga dan voor de iPhone 15 Plus.

De prijs van de iPhone 15 (6,1 inch) begint bij 969 euro en de 15 Plus (6,7 inch) kost minimaal 1119 euro. Meer weten over de gloednieuwe iPhone 15 (Plus)? Houd dan iPhoned in de gaten, want de komende weken publiceren we nog veel meer over de nieuwe iPhones!