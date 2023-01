Verrassend: ‘de iPhone 15 wordt goedkoper dan de iPhone 14’

De iPhone 15 (Plus) wordt volgens de laatste geruchten een stuk goedkoper dan de iPhone 14 (Plus). Waarom verlaagt Apple de prijzen?

Tegenvallende verkoop iPhone 14 Plus

De iPhone 14 Pro is niet aan te slepen, maar de vraag naar de iPhone 14 Plus valt juist enorm tegen. Door deze tegenvallende verkoopcijfers van de iPhone 14 Plus lag de productie van het toestel zo goed als stil in december. Apple probeerde op deze manier het aanbod en de vraag naar de iPhone 14 Plus weer gelijk te trekken.

De tegenvallende verkoop van de iPhone 14 Plus is een mogelijk gevolg van (het gebrek aan) veranderingen na de iPhone 13. Eerder schreven we al dat de iPhone 14 niet heel veel verschilt van de iPhone 13 en voor een échte upgrade kies je natuurlijk voor de iPhone 14 Pro. Hierdoor lieten veel mensen de iPhone 14 (Plus) links liggen.

Nieuwe strategie bij de iPhone 15 Plus

Deze slechte verkoopcijfers van de iPhone 14 Plus zorgen er nu voor dat Apple voor een nieuwe strategie kiest bij de iPhone 15 (Plus). Om de smartphone toch aantrekkelijk te maken wordt iPhone 15 Plus goedkoper. De iPhone 15 Plus wordt voor ongeveer 100 dollar minder verkocht dan de originele prijs van de iPhone 14 Plus. Het toestel kost dan 800 dollar in totaal.

Logisch gevolg van een lagere prijs voor de iPhone 15 Plus is dat de iPhone 15 ook goedkoper wordt. De iPhone 15 zou anders voor dezelfde prijs verkocht worden als de iPhone 15 Plus. De 6,1-inch uitvoering daalt daarom mee in de prijs, waardoor deze verschijnt voor 700 dollar.

Wordt de iPhone 15 Plus gecanceld?

Na de tegenvallende verkoopcijfers van de iPhone 14 Plus zou het logisch zijn om de iPhone 15 Plus niet uit te brengen. De iPhone 14 Plus bleek immers, net als de iPhone 13 mini, geen succes. Het lijkt er dus sterk op dat er geen behoefte is aan een vierde model van de iPhone.

Apple plant de release van een nieuwe iPhone echter al jaren van tevoren, waardoor de iPhone 15 Plus waarschijnlijk ook al lang gepland staat. Het is hierdoor te laat om de iPhone 15 Plus-productie volledig te cancelen. Apple komt nu in de vorm van een lagere prijs dus met een andere oplossing. Dat de iPhone 15 Plus goedkoper wordt is natuurlijk mooi, maar het is nog maar de vraag of er met deze lagere prijs wél behoefte is aan een vierde iPhone-model.

