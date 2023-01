Gerucht: iPhone 15 (Plus) krijgt Pro-functie dankzij 48 MP-camera

Het jaar is nog maar net begonnen of de eerste geruchten druppelen alweer binnen. Volgens verschillende berichten krijgt de iPhone 15 (Plus) een 48 MP-camera, net als de iPhone 14 Pro (Max).

iPhone 15 (Plus) krijgt 48 MP-camera

De iPhone 14 Pro (Max) had een aantal toffe vernieuwingen, maar misschien wel de meest interessante is de 48 MP-camera (in plaats van ‘slechts’ 12 MP). Hiermee krijg je de beschikking over vier keer zoveel pixels voor je foto’s. Je kunt daarmee flink meer detail in je foto’s vastleggen.

Nu zijn er geruchten opgedoken dat deze 48 MP-camera ook naar de iPhone 15 en iPhone 15 Plus komt. Zo kun je dus straks op de niet-Pro modellen van de iPhone 15 ook dit soort foto’s maken. Jammer genoeg blijft de telelens (om in te zoomen) wel exclusief voor de iPhone 15 Pro (Max).

Meer interessante veranderingen op komst

Daarnaast zijn de verwachtingen dat de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus een usb-c-aansluiting gaan krijgen (in plaats van een lightning-poort). Ook gaat er onder de motorkap het nodige veranderen. De iPhone 15 (Plus) krijgt namelijk de A16-chip, die je op dit moment alleen in de iPhone 14 Pro (Max) vindt.

Nog betere camera voor de iPhone 15 Pro (Max)

Wat blijft er dan nog over voor de iPhone 15 Pro (Max)? Volgens de geruchten krijgen de high-end toestellen van de iPhone 15 voor het eerst een periscooplens. Hiermee kun je verder (optisch!) inzoomen dan ooit op een iPhone.

Volgens de doorgaans betrouwbare Ming-Chi Kuo kun je met deze lens tot wel 6 keer inzoomen. Daarnaast wordt verwacht dat de iPhone 15 Pro-modellen de A17-chip krijgen, 8GB werkgeheugen, usb-c en een behuizing van titanium. Ook gaan er geruchten dat de iPhone 15 Pro Max hernoemd wordt naar de iPhone 15 Ultra.

