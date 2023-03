iPhone 15 komt eraan – moet je dit keer overstappen?

Apple komt dit jaar met de nieuwe iPhone 15 en er komen weer een aantal toffe features aan. Moet je daarvoor overstappen naar de iPhone 15?

Nieuwe iPhone krijgt snellere chip

Apple introduceert dit jaar weer een nieuwe en snellere processor bij de iPhone 15. Jarenlang had iedere nieuwe iPhone de snelste processor van dat moment. Apple koos bij de gewone iPhone 14 en 14 Plus echter voor de ‘oude’ A15 in plaats van de nieuwe A16-chip. Dit kwam waarschijnlijk door de hoge prijs van de A16-chip. Deze chip kwam alleen naar de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max.

Bij de nieuwe iPhone 15 Pro wordt naar verwachting de A17-chip gepresenteerd. Deze chip zal natuurlijk opnieuw sneller en krachtiger zijn dan de A16-chip. Het is goed mogelijk dat alleen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max draaien op de A17-chip. Is het dan wel waard om over te stappen naar de reguliere iPhone 15?

Ook reguliere iPhone 15 krijgt nieuwe chip

De iPhone 14 en de iPhone 14 Plus draaien dus nog steeds op de A15-chip, die we al kenden van de iPhone 13. We verwachten dat de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus dit jaar wél een nieuwe processor krijgen, de telefoons draaien dan waarschijnlijk op de A16-chip. Hiermee krijgen dus ook de reguliere iPhones dit jaar een behoorlijke upgrade, in tegenstelling tot vorig jaar.

Deze ‘nieuwe’ processor in de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus is belangrijk als je aan het twijfelen bent of je wilt overstappen naar de iPhone 15-serie. Met de nieuwe processor kan je weer even vooruit, alleen de iPhone 14 Pro (Max) draait op dit moment op dezelfde processor. Heb je geen iPhone 14 Pro (Max)? Dan is de nieuwe snellere processor een goede reden om over te stappen naar de iPhone 15.

iPhone 15 Pro krijgt bovendien meer werkgeheugen

Bij deze nieuwe krachtige processor in de iPhone 15 hoort mogelijk eveneens meer werkgeheugen. Bij de huidige iPhone 14-serie zijn alle vier modellen geleverd met 6GB RAM. De twee iPhone 15 Pro-modellen krijgen vermoedelijk een boost naar 8GB RAM. Het is voor het eerst dat het vlaggenschip van Apple meer werkgeheugen krijgt, sinds de iPhone 12 Pro met 6GB RAM.

De twee goedkopere iPhones (de iPhone 15 en iPhone 15 Plus) blijven naar verwachting wel steken op 6GB RAM. Toch is het werkgeheugen ook bij deze toestellen beter, want ze krijgen een upgrade naar LPDDR5 RAM. Dit maakt de prestaties weer wat sneller en efficiënter. De iPhone 15 heeft waarschijnlijk hetzelfde geheugentype en dezelfde processor als de iPhone 14 Pro (Max)

Alle iPhone 15-geruchten onder elkaar

Met deze processors wordt de iPhone 15 dus nog krachtiger en sneller. Wil jij overstappen naar de nieuwe iPhone 15 en alles weten over de nieuwe functies? We hebben eerder alle geruchten over de iPhone 15 bij elkaar gezet, evenals alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Ultra. Ben je benieuwd hoe duur de iPhone 15 Pro gaat zijn? Check dan de prijs van de mogelijk duurste iPhone ooit.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.