iPhone 15 draadloos opladen: dat kan straks véél sneller

De iPhone 15 wordt de eerste iPhone met een usb-c-aansluiting. En dat heeft een groot voordeel, want het draadloos opladen gaat bij de iPhone 15 straks véél sneller.

iPhone 15 krijgt usb-c

Het is zo goed als zeker dat de iPhone 15 (Plus) en iPhone 15 Pro (Max) dit jaar een usb-c-aansluiting krijgen. De Europese Unie heeft recent namelijk een nieuwe wet aangenomen, waarin staat dat alle nieuwe elektronische apparaten vanaf november 2024 een usb-c-aansluiting moeten hebben. Dit moet elektronisch afval in de toekomst verminderen.

Volgens de nieuwe wetgeving is Apple in principe verplicht om de iPhone 16 van een usb-c-poort te voorzien. Volgens geruchten loopt Apple op de wet vooruit en krijgt de gehele iPhone 15-reeks dit jaar al een usb-c-aansluiting. En dat is goed nieuws, want het draadloos opladen van de iPhone 15 gaat straks waarschijnlijk veel sneller dan we tot nu toe gewend waren. Wij vertellen je waarom.

Apple beperkt oplaadsnelheid

Bij de iPhone 8 en de iPhone X introduceerde Apple de functie om je telefoon draadloos op te laden. Een belangrijke voorwaarde bij het draadloos opladen van je iPhone is dat je een lader gebruikt die door Apple is goedgekeurd. In praktijk betekent dit dat je een MagSafe-oplader móét gebruiken om de maximale oplaadsnelheid te bereiken. Dit is een maximale snelheid van 15 watt.

Gebruik je een oplader die niet is goedgekeurd door Apple? Dan beperkt Apple de oplaadsnelheid van je device. Waar de maximale snelheid bij MagSafe nog 15W is, wordt dit bij een niet-gekwalificeerde oplader teruggebracht naar 5W tot 7.5W. Dit is veel lager dus, maar daar komt mogelijk verandering in bij de iPhone 15.

De Europese Unie heeft al aangegeven dat ze het niet toestaan wanneer Apple de oplaadsnelheid van bepaalde usb-c-kabels gaat beperken. Eerder gingen er nog geruchten dat Apple werkt aan oplaadkabels met een speciale MFi-certificering (Made for iPhone). Kabels zonder certificering kunnen de maximale oplaadsnelheid dan niet bereiken.

MagSafe wordt de standaard bij draadloos opladen

Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe generatie bij het draadloos opladen van devices. Apple’s MagSafe wordt gezien als de basis voor deze nieuwe generatie, waardoor straks alle draadloze opladers met deze techniek werken. Het Wireless Power Consortium (WPC) heeft al aangekondigd dat de volgende generatie van de Qi-oplaadstandaard MagSafe gaat gebruiken.

Qi2 is dan dé nieuwe algemene draadloze oplaadstandaard en bouwt dus voort op de MagSafe-oplaadtechniek van Apple. Het is de verwachting dat er geen limiet meer zit op de oplaadsnelheid van draadloze laders die niet van Apple zijn, omdat alle draadloze opladers straks werken met Apple’s techniek. Daarom wordt het opladen van de iPhone 15 altijd mogelijk met de maximale oplaadsnelheid van 15W.

Alle iPhone 15-geruchten onder elkaar

Het draadloos opladen van de iPhone 15 gaat na de introductie van de nieuwe oplaadstandaard dus een stuk sneller. Zo zit je nooit meer onverhoopt met een lege iPhone. Is die wel leeg? Dan kan je hem dus snel even opladen met een draadloze oplader. Als je een oude draadloze Qi-lader gebruikt zonder MagSafe wordt de oplaadsnelheid waarschijnlijk wel nog beperkt bij de iPhone 15.

Wil je meer meten over de iPhone 15? Wij zetten eerder alle geruchten over de iPhone 15 en alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Pro Max voor je onder elkaar. Ben je benieuwd hoe duur de iPhone 15 Pro Max gaat worden? Check dan de prijs van de mogelijk duurste iPhone ooit.

