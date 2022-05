‘iPhone 15 (Max) krijgt nieuw ontwerp zonder notch’

Dit jaar krijgt de iPhone 14 Pro een nieuw ontwerp, maar bij de reguliere iPhone 14-modellen verandert het design niet. Volgend jaar lijkt dat anders te zijn, want een nieuw gerucht meldt dat de reguliere iPhone 15 een ontwerp zonder notch krijgt.

iPhone 14 krijgt nog wel een notch

Alle vier de modellen van de iPhone 15, die we pas in het najaar van 2023 verwachten, hebben geen notch meer. Dat is anders dan de iPhone 14, waar volgens de geruchten enkel de Pro-versies geen inkeping meer zullen hebben.

De iPhone 15 is volgens een tweet van Ross Young, een betrouwbare bron op het gebied van smartphone-display’s, voorzien van een pil én een gaatje voor verschillende functies. In de pil komt een speaker voor surround-sound. Je selfiecamera tuurt bij deze telefoon door het kleine gaatje.

Routekaart: iPhone 15 zonder inkeping is logische stap

Ross Young deelde in zijn tweet tevens een routekaart over de schermen van toekomstige iPhone’s. Deze zie je hierboven en gaat zelfs door tot de iPhone 18! Dit model zien we pas, als Apple volgens het welbekende schema nieuwe iPhone’s blijft uitbrengen, in 2026. Ook zien we hier nóg een bevestiging voor de voorkant van de verschillende iPhone 14-modellen.

Naar verwachting zullen alleen de iPhone 14 Pro-modellen dit jaar overstappen op het pilvormig ontwerp (en dus ook iets meer scherm krijgen). De standaard iPhone 14-modellen behouden naar verwachting dezelfde inkeping als alle huidige iPhone 13-modellen

Een scherm zonder notch is Apple’s einddoel

We kunnen nog één laatste ding concluderen uit de routekaart van Young. Hij denkt dat Apple in de toekomst de selfiecamera en andere sensoren volledig onder het scherm plaatst. Als het even meezit zien we dit terug in de Pro-modellen van de iPhone 18. Deze verwachten we pas in 2026. De iPhone 15 Pro zonder notch is dus een eerste stap in deze richting.

Volgens Young zal het dit nieuwe design ervoor zorgen dat de iPhone 14 Pro-modellen iets grotere schermformaten zullen hebben dan iPhone 13 Pro-modellen. De iPhone 14 verwachten we dit najaar op de markt. We krijgen al steeds meer geruchten binnen! Lees ons artikel over de iPhone 14-camera of bekijk de verwachte formaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

