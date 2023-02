Dit zijn de nieuwe kleuren van de iPhone 15

Apple introduceert ieder jaar nieuwe kleuren voor de iPhones en dat is dit jaar niet anders. In welke kleuren wordt de iPhone 15 uitgebracht?

Nieuwe kleuren voor de iPhone-reeks

Apple brengt ieder jaar verschillende kleuren uit voor de reeks nieuwe iPhones, met vaak een speciale kleur voor de Pro-modellen. Zo verscheen de iPhone 12 Pro in oceaanblauw, de iPhone 13 Pro in Sierra blauw en de iPhone 14 Pro in dieppaars. We verwachten daarom dit jaar ook bij de iPhone 15 Pro een uitvoering in een speciale kleur.

Volgens de laatste geruchten is deze speciale kleur bij de iPhone 15 Pro een donkerrode kleur, een soort bordeauxrood. De iPhone 15 Pro komt daarnaast waarschijnlijk ook uit in de kleuren zilver en spacezwart, net als de iPhone 14 Pro. Of de iPhone 15 Pro eveneens een gouden uitvoering krijgt, is nog niet duidelijk.

Reguliere iPhone krijgt ook nieuwe kleuren

Niet alleen de iPhone 15 Pro krijgt een nieuwe kleur erbij, ook het kleurenpalet van de reguliere iPhone 15 (Plus) wordt uitgebreid. De iPhone 15 komt namelijk ook beschikbaar in de kleuren lichtblauw en roze. Door de gelekte kleurcodes krijgen we al een goed idee van hoe de telefoons er daadwerkelijk uit komen te zien.

De iPhone 14 en de iPhone 14 Plus zijn op dit moment verkrijgbaar in de kleuren middernacht, paars, sterrenlicht, rood en blauw. Een kleurrijke collectie dus, die vaak wisselt per generatie iPhones. Het is dus nog even afwachten in welke kleuren de nieuwe iPhone nog te krijgen gaat zijn, want het is niet de verwachting dat het enkel bij roze en blauw blijft.

Het is overigens goed mogelijk dat Apple in het voorjaar nog met een nieuwe kleur voor de iPhone 14 komt. Apple heeft de afgelopen jaren namelijk vaker een voorjaarskleur uitgebracht voor de iPhone van dat moment. Zo verscheen de iPhone 12 in een paarse kleur en de iPhone 13 in groene kleuren. Welke kleur dit voorjaar aan de iPhone 14-reeks wordt toegevoegd is nog even afwachten.

Alle geruchten over de nieuwe iPhone onder elkaar

Ben je enthousiast over de nieuwe kleuren en wil jij meer weten over de iPhone 15? We hebben eerder alle geruchten over de iPhone 15 bij elkaar gezet, evenals alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Ultra. Ben je benieuwd hoe duur de iPhone 15 Pro gaat zijn? Check dan de prijs van de mogelijk duurste iPhone ooit.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.