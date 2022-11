Dit zijn de 7 nieuwe functies die de iPhone 15 gaat krijgen (in 2023)

Je moet nog even wachten tot de iPhone 15 er is, maar we laten je nu al 7 nieuwe functies zien die je straks kunt verwachten. Dit wordt het nieuwe vlaggenschip van Apple!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15: 7 nieuwe functies

De iPhone 14 is nog maar net uit, maar er zijn al steeds meer geruchten over de opvolger. Het is nog wel even afwachten, want de iPhone 15 zal waarschijnlijk pas in september 2023 officieel worden aangekondigd.

Om de lange wachttijd te verzachten hebben we 7 nieuwe functies van de iPhone 15 voor je op een rij gezet. Het lijkt erop dat Apple deze keer behoorlijk wat vernieuwingen in petto heeft!

1. Eerste iPhone met usb-c-poort

Waarschijnlijk gaat er in 2023 een einde komen aan de Lightning-poort en stapt Apple over naar usb-c. Dat heeft een groot voordeel, want je kunt dan met dezelfde kabel je iPad, MacBook en iPhone opladen.

Apple is verplicht om over te stappen naar usb-c aangezien de EU een wet heeft aangenomen waarin staat dat alle nieuwe elektronische apparaten in november 2024 een usb-c aansluiting moeten hebben.

Toch moet hier nog een kleine kanttekening bij geplaatst worden. Apple kan er natuurlijk ook voor kiezen om de oplaadpoort bij de iPhone 15 geheel weg te laten. Je moet dan je iPhone voortaan draadloos opladen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Andere knoppen (die je niet kunt indrukken)

Volgens de betrouwbare analist Ming-Chi Kuo krijgt de iPhone 15 nog steeds knoppen, maar die kun je niet meer fysiek indrukken. Je ‘voelt’ nog wel dat je de knop indrukt, maar eigenlijk beweegt de knop niet. De iPhone 15 gebruikt dan speciale trilmotors om je het gevoel te geven dat je de knop indrukt.

Als je ooit een iPhone 7 hebt gehad dan herken je de functie misschien nog wel. Deze iPhone had een Home-knop, maar die kon je ook niet indrukken. Door middel van trilmotors leek het alsof je de kop kon indrukken.

Door over te stappen naar dit soort knoppen kan de iPhone 15 straks beter tegen water en vuil. Het zou dan goed kunnen dat Apple de water- en stofbestendigheid van de iPhone 15 flink kan verbeteren.

3. Dynamic Island voor alle modellen van de iPhone 15

Het Dynamic Island was natuurlijk het paradepaardje van de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Terwijl de iPhone 14 en de iPhone 14 Plus het nog moesten doen met een ‘ouderwetse’ notch (inkeping).

Naar verwachting zal Apple alle modellen van de iPhone 15 voorzien van het Dynamic Island. Je hoeft dan niet meer de iPhone 15 Pro of Pro Max te kopen wanneer je deze nieuwe functie wilt hebben.

4. iPhone 15-camera met periscooplens

Een van de tofste nieuwe functies van de iPhone 15 is de periscooplens. Hiermee kun je straks nog verder inzoomen dan nu al mogelijk is op de iPhone 14 Pro (Max).

Smartphones zijn over het algemeen niet dikker dan zo’n 8 tot 9 millimeter. Lenzen moeten echter een bepaalde grootte en diepte hebben om lange brandpuntsafstanden en grote diafragma’s te kunnen bieden. Deze zijn nodig om ver te kunnen zoomen, maar fabrikanten lopen nu tegen beperkingen aan omdat smartphones te dun en te klein zijn.

Met een periscooplens is dat probleem er niet meer. Door een spiegeltje wordt het binnenkomende licht van de lens 90 graden gereflecteerd. De lenzen in de iPhone 15 kunnen daarmee horizontaal in de smartphone geplaatst worden. Er is dan veel meer ruimte beschikbaar voor meer en betere lenzen.

5. Een nieuwe naam voor het vlaggenschip

Volgens de Apple-kenner Mark Gurman gaat er misschien wat veranderen bij de naamgeving. Zo zou de iPhone 15 Pro Max vervangen worden door de iPhone 15 Ultra. Apple kan er dan voor kiezen om zaken als de persicooplens exclusief op de iPhone 15 Ultra uit te brengen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook Ming-Chi Kuo heeft al eerder gezegd dat de periscoopcamera alleen beschikbaar wordt op de grootste (en duurste) iPhone. Wil je dus de beste camera? Check dan zeker de Ultra-versie van de iPhone 15.

6. A17-chip: sneller en zuiniger

Een nieuwe iPhone krijgt natuurlijk ook een nieuwe chip. Waarschijnlijk introduceert Apple de A17-chip voor de iPhone 15. Deze zal dan zo’n 10 tot 15 procent sneller zijn dan de A16-chip uit de iPhone 14 Pro (Max). Ook zal deze nieuwe chip tot 30 procent zuiniger zijn.

Waarschijnlijk krijgen dan alleen de iPhone 15 Pro-modellen deze nieuwe chip. En zal de reguliere iPhone 15 en de iPhone 15 Plus blijven steken op een (verbeterde) A16- chip.

7. Meer werkgeheugen

Misschien wel een van de minst interessante nieuwe functies van de iPhone 15 is het werkgeheugen. Die gaat van 6GB naar 8GB. Het is nog even afwachten waar Apple deze upgrade precies voor nodig heeft, maar het zou met de nieuwe persicoopcamera te maken kunnen hebben.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!