iPhone 15 Pro-scherm krijgt nieuw design – zo ziet dat eruit

De iPhone 15 Pro krijgt een compleet nieuw scherm en naar verluidt heeft dit scherm een bijzondere designfeature. Hoe ziet het scherm eruit?

iPhone 15 Pro krijgt compleet nieuw scherm

Het design van de iPhone 15 wordt volgens de nieuwste geruchten behoorlijk anders dan we nu van de iPhone 14 gewend zijn. Apple neemt vooral het ontwerp van de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max (of iPhone 15 Ultra) op de schop, de smartphones krijgen nieuwe schermen en een titanium behuizing. En dat scherm heeft iets opvallends, want de randen ervan worden veel dunner dan de randen van de huidige iPhone 14.

De randen zijn bovendien gebogen, waardoor de telefoon iets weg heeft van de Apple Watch Series 8. Ook oudere toestellen, zoals de iPhone 11 Pro, hadden al zo’n ontwerp met gebogen glas. De iPhone 15 Pro krijgt dit dus ook weer, maar nu met nog dunnere randen.

Reguliere iPhone 15 krijgt eveneens gebogen randen

De reguliere iPhone 15 en de iPhone 15 Plus krijgen eveneens het scherm met de nieuwe gebogen randen. Bij deze smartphones zijn de afmetingen van de schermranden echter hetzelfde als bij de iPhone 14, de reguliere iPhones krijgen dus niet de nieuwe superdunne randen. Apple past het ontwerp van de ‘normale’ iPhone 15 dus ook aan, maar op een iets subtielere manier dan bij de iPhone 15 Pro (Max).

De reguliere iPhone 15 heeft daarnaast het Dynamic Island, dat we al kennen van de iPhone 14 Pro. Alle toestellen in de iPhone 15-serie krijgen het Dynamic Island, waardoor Apple definitief afscheid neemt van de notch. Het is nog niet duidelijk of het Dynamic Island een update krijgt, of dat de feature er hetzelfde uitziet als bij de iPhone 14 Pro.

Nog even wachten op de lancering van de nieuwe iPhone

Er wordt steeds meer duidelijk over de iPhone 15 en het nieuwe scherm van de smartphone, maar het duurt nog even voordat Apple de smartphone daadwerkelijk lanceert. De verwachting is dat Apple de nieuwe iPhones zoals ieder jaar pas in september onthult.

Ben je benieuwd vanaf welke datum je de nieuwe iPhone 15 precies kan kopen? Eerder schreven we al een artikel over wanneer Apple de iPhone 15 presenteert, zodat jij alvast een kruisje in je agenda kunt zetten!

