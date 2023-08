Opinie iPhoned: iPhone 15 wordt niet duurder, maar goedkoper!

Volgens geruchten wordt de iPhone 15 duurder, maar wij denken dat het best wel eens mee kan vallen en de prijzen juist niet stijgen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 niet duurder, misschien zelfs goedkoper

De laatste tijd zien we steeds meer geruchten over de prijs van de iPhone 15. Volgens meerdere berichten zou de volgende iPhone weer een stuk duurder worden. Maar deze geruchten lijken zich vooral op de Amerikaanse markt te richten.

Analisten geloven dat de nieuwe iPhone 15 Pro-modellen in Amerika zelfs zo’n 100 tot 200 dollar duurder kunnen worden. Ze geven als reden de stijgende materiaalprijzen en de voortdurende problemen bij de leveranciers. Dat betekent voor de Amerikaanse prijzen dat de iPhone 15 Pro van 999 naar 1099 zal stijgen. De iPhone 15 Pro Max kost dan 1299 dollar. Ter info: de prijzen van Amerikaanse iPhones waren bij de iPhone 14 níét gestegen.

Geen prijsstijging voor Europa?

Volgens ons kan het voor Europese landen best wel eens meevallen en hoeft de iPhone 15 niet per se duurder te worden. Beter zelfs, misschien kunnen de prijzen stiekem wel iets omlaag.

Toen de iPhone 14 vorig jaar verscheen was de dollar erg sterk. Tijdens het dieptepunt van september kreeg je voor één dollar nog zo’n 0,95 euro. Een dollar was toen al meer waard dan een euro, want de euro was namelijk al een tijd aan het kwakkelen. Daarbij kwamen de stijgende materiaalkosten er ook nog eens bij. Er kwam uiteindelijk zo’n 150 euro bij de prijs in Europa.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Inmiddels staat de euro er weer ietsjes beter voor. Op dit moment krijg je voor een dollar zo’n 0,93 euro. Het klinkt niet veel minder, maar op een bedrag van zo’n 1400 euro is dat toch een kleine 30 euro ‘goedkoper’ in vergelijking met de prijs van vorig jaar. Een prijsstijging zou er dus zeker niet in hoeven te zitten bij de iPhone 15.

Daar komt bij dat Apple de verschillen al langer tijd groter wilt maken tussen de reguliere modellen en de Pro-modellen. De iPhone 14 Plus verkoopt lang niet zo goed als Apple wilt, dus daar zou een mooie kans zitten om de iPhone 15 en iPhone 15 Plus wat schappelijker te prijzen.

Uiteraard blijft Apple ook een bedrijf dat zoveel mogelijk winst wil maken. Of deze waardedaling van de dollar uiteindelijk ook wordt doorberekend aan ons blijft maar de vraag. Maar de iPhone 15 hoeft dus niet per se duurder te worden dit jaar.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws. Meld je dan vooral aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!