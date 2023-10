Zoveel kost het Apple om de iPhone 15 om te maken

De iPhone 15 is een prachtig toestel met een flink prijskaartje. Maar hoeveel kost het Apple eigenlijk aan materiaal om de iPhone 15 te maken?

iPhone 15: zoveel kost het Apple om hem te maken

De nieuwe iPhone 15 is bij Apple te koop vanaf 969 euro. En voor de iPhone 15 Pro Max moet je zelfs 1479 euro neertellen. De iPhone 15 is hier en daar goedkoper te vinden, maar hoeveel kost het Apple eigenlijk om deze nieuwe toestellen te maken?

De website tom’s guide was ook nieuwsgierig en heeft het eens goed uitgezocht. Voor de iPhone 15 is Apple aan materiaal 423 dollar kwijt. De iPhone 15 Plus kost wat meer: 442 dollar. De grootste kostenposten zijn de Pro-modellen. Voor de iPhone 15 Pro is Apple 523 dollar kwijt. De iPhone 15 Pro Max kost Apple 558 dollar om te maken.

Ook interessant: de duurste onderdelen van de iPhone 15 zijn de nieuwe lens in de Pro Max en het nieuwe titanium frame. Ook is de A17 Pro-chip een flinke kostenpost voor Apple.

Materiaalkosten zijn gestegen

Ook dit jaar zijn de materiaalkosten voor Apple gestegen. De iPhone 15 Pro Max kost 12 procent meer om te maken dan de iPhone 14 Pro Max. Bij de iPhone 15 Pro is deze stijging 8 procent in vergelijking met de iPhone 14 Pro. De iPhone 15 Plus kost 10 procent meer aan materiaal en bij de iPhone 15 is dat zelfs 16 procent.

iPhone 15 prijskaartje: meer dan alleen materiaal

Hier moet wel een kanttekening bij geplaatst worden. Het maken van een iPhone 15 bestaat uiteraard niet alleen uit materiaalkosten alleen. Een groot gedeelte gaat ook op aan de ontwikkeling. Apple werkt immers jaren met een groot team aan de productie van een nieuwe iPhone.

Ook distributie- en andere verkoopkosten worden niet meegenomen. Zo moeten de iPhones over de hele wereld vervoerd worden en verwachten de werknemers in de Apple Stores natuurlijk ook hun loon. Daarnaast kost het Apple behoorlijk wat geld om reclame te maken voor iPhone 15.

