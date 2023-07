iPhone 15 krijgt nieuwe hybride lens – maar wat betekent dat?

De iPhone 15 wordt de eerste telefoon van Apple met een hybride lens. Maar wat betekent dat en wat kun je met zo’n hybride lens? Wij leggen het uit.

iPhone 15 krijgt betere camera

Apple lanceerde vorig jaar de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max, met als één van de belangrijkste vernieuwingen de camera. Dit waren namelijk de eerste iPhones met een 48-megapixelcamera. Apple is heel lang met de camera’s blijven steken op 12 megapixels. Deze verbeterde camera komt dit jaar naar verluidt ook naar de iPhone 15 (Plus) mét een nieuwe lens.

Ook de reguliere iPhone 15 en de iPhone 15 Plus zullen dan dus zo’n 48-megapixelcamera krijgen. Het andere voordeel van deze nieuwe camera is de lens, de iPhone 15 krijgt een nieuwe hybride lens. De cameralens wordt dan van andere materialen gemaakt dan we tot nu toe hebben gezien. Deze lens heeft een aantal voordelen, waardoor de camera van de nieuwe telefoon nóg beter wordt.

Nieuwe hybride lens voor de iPhone 15

De nieuwe hybride lens van de iPhone 15 bestaat naar verluidt uit een glazen onderdeel en zes plastic elementen. De huidige camera van de iPhone 14 bestaat nog uit zeven plastic onderdelen, maar daar komt dit jaar dus een glazen laag bij. Met deze verbeterde lens komt er naar verluidt veel meer licht binnen bij de camera. Hierdoor kun je straks veel scherpere foto’s maken met de iPhone 15.

De hybride lens zorgt er namelijk voor dat de iPhone 15 mooiere foto’s kan maken bij weinig licht. Zo kun je straks veel scherpere beelden schieten als het donker is. Daarnaast legt de hybride lens kleuren beter vast, waardoor de kleuren op je foto’s en video’s bij de iPhone 15 nog realistischer zijn. De camera van de iPhone 15 wordt dus een flinke stap vooruit in vergelijking met de camera van de iPhone 14 (Plus).

Nog even wachten op de nieuwe iPhone

Als we de geruchten moeten geloven komt de hybride lens naar de gehele iPhone 15-serie, dus ook naar de reguliere iPhone 15 (Plus). Het is nog even afwachten wanneer Apple de nieuwe reeks iPhones dit jaar presenteert, want het productieproces heeft inmiddels behoorlijk wat vertraging opgelopen. Het is daarom onduidelijk of Apple de presentatie van de nieuwe iPhones uitstelt.

Ben je enthousiast over de nieuwe lens en wil jij meer weten over de nieuwe iPhone 15? We hebben eerder alle geruchten over de iPhone 15 en over de iPhone 15 Pro Max voor je onder elkaar gezet. Door alle nieuwe functies wordt de telefoon helaas wel weer een stuk duurder. Lees hier hoeveel je gaat betalen voor de duurste iPhone ooit.