iPhone 15: wanneer kun je de telefoon kopen voor een goede prijs?

De iPhone 15 wordt over twee weken al aangekondigd, maar wanneer kun je de telefoon kopen voor een goede prijs? Wij vertellen je wanneer de prijs van de iPhone waarschijnlijk daalt!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 wordt duurste iPhone ooit

Het lijkt erop dat Apple de prijzen van de iPhone dit jaar opnieuw verhoogt. Eerder werd al duidelijk dat Apple van plan is om de iPhone 15 Pro Max een stuk duurder te maken dan de iPhone 14 Pro Max. De nieuwe telefoon wordt dan de duurste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt. Op dit moment is dat nog de iPhone 14 Pro Max met een aankoopprijs van maar liefst 1239 euro.

Lees ook: Onderzocht: dit is het beste moment om een nieuwe iPhone te kopen

Dat is niet de enige telefoon waarbij de prijs stijgt, want de iPhone 15 Pro wordt eveneens duurder dan de iPhone 14 Pro. De prijsstijgingen zien we dus vooral terug bij de Pro-modellen van de iPhone 15. Dit zou voor het tweede jaar op rij zijn dat Apple de prijzen voor de nieuwe iPhones in Nederland verhoogt. Wil je niet de hoofdprijs betalen voor de nieuwe telefoon? Dan is het belangrijk om de iPhone 15 op het juiste moment te kopen.

Dit is wanneer de prijs van de nieuwe iPhone daalt

Ben je van plan om de nieuwe iPhone 15 zo snel mogelijk te kopen? Dan hebben we slecht nieuws, want de eerste maanden is de prijs van de nieuwe telefoon het hoogst. Ongeveer drie maanden na de release van de nieuwe iPhone wordt het toestel niet meer als ‘nieuw’ gezien, waardoor de prijs al iets daalt. Dat betekent dat je in november vermoedelijk de eerste aanbiedingen zult tegenkomen.

Maar pas wel op, want iets voor de kerstperiode stijgen de prijzen vaak juist enorm. Koop de iPhone 15 dus ruim voor de feestdagen, of juist erna als je geld wilt besparen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De aankoopprijs van de nieuwe iPhone daalt doorgaans het sterkst na zes maanden. Dan bespaar je al snel (meer dan) 100 euro bij het kopen van de iPhone 15. Hiervoor moet je de nieuwe telefoon overigens wel bij andere aanbieders kopen, Apple verlaagt de prijs van de iPhone 15 pas bij de lancering van de iPhone 16. Zo zijn ook de prijzen van de iPhone 14 bij Apple nu nog precies hetzelfde als een jaar geleden.

iPhone 15 Pro (Max) wordt nauwelijks goedkoper

De prijsdalingen gelden vooral voor de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus, de aankoopprijs van deze modellen schommelt vaak het hele jaar. De prijs van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max blijft doorgaans redelijk gelijk, tot de release van de volgende iPhone. Ben je dus van plan om een duurder iPhone 15 Pro (Max) te kopen? Dan duurt het nog wel even voordat er kortingen verschijnen.

Lees ook: Nieuwe iPhone kopen? Met deze tip bespaar je honderden euro’s

Als je de iPhone 15 Pro Max wilt kopen, is het zelfs aan te raden om de telefoon zo snel mogelijk te kopen. Door productieproblemen verschijnt de telefoon waarschijnlijk later dan gepland en is de voorraad maar beperkt. Wees er daarom snel bij, want de levertijden van de iPhone 15 Pro Max kunnen snel oplopen.

Ben je van plan om de iPhone 15 te kopen en wil je alvast meer weten over de nieuwe iPhones? We hebben hier alle geruchten over de iPhone 15 en over de iPhone 15 Pro Max voor je onder elkaar gezet!

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de iPhone 15? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!