Nieuwe knop iPhone 15 krijgt (veel) meer functies – zo werkt het

De iPhone 15 krijgt compleet vernieuwde knoppen. De nieuwe iPhone 15-knop werkt niet alleen anders, maar krijgt ook meer functies.

iPhone 15 Pro krijgt vernieuwde knoppen

De iPhone 15 Pro (Max) wordt de eerste iPhone zonder fysieke knoppen. In plaats daarvan stapt Apple over op knoppen die trillen als je ze indrukt, dit wordt ook wel Haptic Touch genoemd. Deze techniek kennen we al van de thuisknop van de iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2020 en iPhone SE 2022.

Op gelekte foto’s van de iPhone 15 Pro was al te zien dat de nieuwe telefoon één grote volumeknop krijgt, in plaats van de twee losse volumeknoppen bij de huidige iPhones. Ook de mute-knop gaat er anders uitzien dan we gewend zijn: het is geen schakelaar meer, maar wordt nu echt een knop. Nu blijkt dat de knop niet enkel bedoeld is om te muten, maar zelfs multifunctioneel wordt.

iPhone 15 krijgt nieuwe ‘Actie-knop’ met meer functies

Bij de iPhone 15 Pro (Max) kan je straks namelijk zelf kiezen welke functie de nieuwe knop krijgt. Apple noemt de knop dan ook niet meer de mute-knop, maar verandert de naam in de ‘actie-knop’. Bij de instellingen van je iPhone bepaal je vervolgens zelf welke functie die knop krijgt.

Zo kan je met de knop de zaklamp aanzetten, de camera openen, terug naar je beginscherm gaan, een screenshot maken of Shazam starten. Of je gebruikt de knop gewoon nog steeds om je iPhone op stil te zetten. Bij de nieuwe iPhone ben je in ieder geval vrijer in het kiezen van de functie van de nieuwe actie-knop.

‘Tik op Achterkant’-functie van iPhone

De nieuwe knop op de iPhone 15 lijkt wat betreft functies op de ‘Tik op Achterkant’-functie van je iPhone. Met die feature bepaal je zelf welke actie uitgevoerd wordt als je twee of drie keer op de achterkant van je telefoon tikt. Hiermee open je bijvoorbeeld een app als je twee of drie keer op de achterkant van je iPhone tikt.

Het is de verwachting dat de actie-knop soortgelijke acties uit kan voeren, maar nu door simpelweg op de knop te drukken. Handig, want twee of drie keer op de achterkant van je iPhone tikken gaat nog wel eens per ongeluk. De actie-knop druk je niet zomaar in, zeker nu de knop werkt met Haptic Touch.

Alle iPhone 15-geruchten onder elkaar

Eerder werd al duidelijk dat de iPhone 15 waarschijnlijk geen fysieke simkaart meer krijgt en de eerste iPhone met een usb-c-poort wordt.

