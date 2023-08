Foto’s tonen: zijn dit de nieuwe kabels én kleuren van de iPhone 15?

Er zijn foto’s gelekt, waarop de nieuwe kabels voor de iPhone 15 te zien zijn. En dat is niet alles, want de oplaadkabels onthullen ook de nieuwe kleuren van de iPhone 15!

Kabels voor de iPhone 15 gelekt

Er zijn nieuwe foto’s gelekt, waarop naar verluidt de oplaadkabels voor de iPhone 15 zijn te zien. Dit jaar verschijnen de eerste iPhones met een usb-c-aansluiting, waardoor ook de kabels er dus net iets anders uit zullen zien. Op Chinese sociale media zijn nu voor het eerst foto’s van deze kabels opgedoken. De nieuwe oplaadkabels verschillen behoorlijk van de huidige Lightning-kabels.

Het grootste verschil is natuurlijk de aansluiting, want Apple stapt dit jaar door de nieuwe Europese wetgeving over van Lightning naar usb-c. Dat is niet het enige verschil, want de kabels voor de iPhone 15 zijn gemaakt van gevlochten materiaal. Hierdoor gaan de oplaadkabels een stuk langer mee en zijn ze steviger. En dat is niet alles, want de snoertjes verklappen óók de nieuwe kleur van de iPhone 15.

This is supposed to be the iPhone 15 USB C cable, I found this photo online but currently I can't trace the resource, so I can't be sure if it's true or not pic.twitter.com/bTILwlxxG5 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 19, 2023

Oplaadkabels passen bij de nieuwe kleuren

Het valt namelijk direct op dat de oplaadkabels niet meer de traditionele witte kleur hebben die we gewend zijn van Apple. In plaats daarvan hebben de kabels vermoedelijk dezelfde kleur als de behuizing van de iPhone 15. Hierdoor weten we dus ook in welke kleuren de iPhone 15 wordt uitgebracht. De nieuwe telefoon verschijnt dit jaar naar verluidt in een roze en een lichtblauwe uitvoering.

De kabels lijken deze geruchten nu te bevestigen, want die passen dan bij de kleur van de iPhone 15. Eerder deed Apple dit ook al bij de MacBook Pro en de HomePod mini. Als we de foto’s moeten geloven wordt de iPhone dus toegevoegd aan deze lijst. De kabels verschijnen dan in ieder geval in een roze, blauwe, paarse, zwarte en gele uitvoering. Het is nog onduidelijk of er (na de gele iPhone 14) ook een gele iPhone 15 verschijnt.

Nadeel: nieuw oplaadblokje nodig voor de iPhone 15

De nieuwe oplaadkabel komt helaas ook met een nadeel, want de kabel heeft aan allebei de kanten een usb-c-aansluiting. Dat betekent dat het oplaadblokje van eerdere iPhones niet meer aansluit op de nieuwe kabel van de iPhone 15. Sinds de iPhone 12 levert Apple alleen nog een oplaadkabel bij de nieuwe iPhones, waardoor je bij de iPhone 15 dus zelf een nieuw blokje moet kopen.

Volgens geruchten zien we de kabel voor de iPhone 15 (Plus) op de foto. De iPhone 15 Pro (Max) verschijnt in andere kleuren, waardoor er dus ook andere kabels worden geleverd bij de telefoon. Volgende maand presenteert Apple de nieuwe telefoons, dus dan weten we zeker in welke kleuren de iPhones verschijnen. Wil je alvast meer weten over de nieuwe iPhones? We hebben hier alle geruchten over de iPhone 15 en over de iPhone 15 Pro Max voor je onder elkaar gezet!

