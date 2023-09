De iPhone 15 kan iPhones én AirPods opladen – zo werkt het

Met de iPhone 15 kun je voor het eerst ook andere iPhones opladen. En dat is niet alles, want je kunt ook AirPods opladen! Zo werkt de nieuwe functie.

Andere iPhones opladen met de iPhone 15

De iPhone 15 is officieel aangekondigd tijdens het Wonderlust-evenement en de telefoon krijgt er een hele toffe functie bij. Met de iPhone 15 is het namelijk mogelijk om andere iPhones op te laden. Hiervoor hoef je de iPhones alleen maar met elkaar aan te sluiten via een oplaadkabel. Hiervoor heb je dus wel een Lightning naar usb-c-kabel nodig, want de iPhone 15 heeft voor het eerst een usb-c-poort.

Bij de iPhone 15 krijg je standaard een kabel met aan beide uiteinden een usb-c-aansluiting. Hiermee kun je dus geen iPhone 14 of ouder opladen, want deze telefoons hebben nog een Lightning-poort. Helaas gaat het opladen niet heel snel, want de laadsnelheid is beperkt tot 4.5 Watt. Dat betekent dat je wel even nodig hebt om een andere iPhone volledig op te laden met een iPhone 15.

Have you ever wondered what happened when you plugged random things into the iPhone 15's new USB port? Well wonder no more



Full iPhone 15/15 Pro Unboxing and first looks is now live: https://t.co/Q5loMQGoh1 pic.twitter.com/TUGh7jlg08 — Marques Brownlee (@MKBHD) September 19, 2023

Zo werkt het opladen van andere toestellen

Het opladen van andere iPhones met een iPhone 15 gaat op verschillende manieren, afhankelijk van het toestel dat je aansluit op de iPhone 15. Wanneer je een andere iPhone verbindt via een Lightning-aansluiting, zal deze telefoon altijd worden opgeladen door de iPhone 15. Sluit je twee iPhone 15-modellen op elkaar aan? Dan wordt het toestel met de laagste accuduur opgeladen.

De nieuwe functie is overigens niet beperkt tot iPhones, ook andere telefoons kunnen opgeladen worden met de iPhone 15. Op welke manier dat gebeurt, is afhankelijk van het toestel. Als de telefoon USB Power Delivery ondersteunt, wordt het apparaat met het minste batterijpercentage opgeladen. Ontbreekt de USB PD-ondersteuning? Dan is het vaak willekeurig welke telefoon opgeladen wordt.

Apple Watch en AirPods leeg? Geen probleem

Het is dus mogelijk om andere telefoons op te laden met de iPhone 15, maar dat is niet alles. Je kunt ook accessoires opladen, zoals de Apple Watch en de AirPods. Voor de Apple Watch moet je dan wel een usb-c-kabel hebben, zodat de iPhone 15 kan worden aangesloten. Bij de nieuwe Watches wordt deze kabel al standaard meegeleverd. Hierdoor hoef je dus geen powerbank meer mee te nemen!

Ben je enthousiast over de oplaadfunctie, maar heb je de iPhone 15 nog niet besteld? Dan raden we je aan om de telefoon zo snel mogelijk te bestellen, want de levertijden lopen snel op. Als je de iPhone 15 nu bestelt, verschijnt de telefoon op vrijdag 22 september bij je thuis. Hier kun je de iPhone 15 en de iPhone 15 Pro alvast bestellen, zodat je de telefoon als eerste in huis hebt!

