iPhone 15 of de iPhone 16: dit worden de grootste verschillen

Dit jaar verschijnt de iPhone 16, waarbij behoorlijk wat gaat veranderen. Dit zijn de grootste verschillen tussen de iPhone 15 en de iPhone 16!

Apple werkt aan de iPhone 16

Het is alweer even geleden dat de iPhone 15 verscheen, waardoor er nu steeds meer duidelijk wordt over de volgende iPhone. Dit jaar verschijnt de iPhone 16, Apple onthult de telefoon vermoedelijk in het najaar. Toch hebben we door alle geruchten al een idee van de nieuwe telefoon. Daarom zetten wij alvast de grootste verschillen tussen de iPhone 15 en de iPhone 16 voor je onder elkaar!

1. iPhone 16 wordt (veel) groter

Het grootste verschil tussen de iPhone 15 en de iPhone 16 wordt (letterlijk) de grootte. Volgens geruchten krijgen de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max een groter scherm dan de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. De verwachting is dat de iPhone 16 Pro een scherm van 6,27 inch (159,31 mm) krijgt en de iPhone 16 Pro Max een scherm van 6,85 inch (174,06 mm).

2. Actieknop komt naar alle iPhones

De actieknop, die we afgelopen jaar voor het eerst bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zagen, keert dit jaar terug bij de iPhone 16. Volgens geruchten gebeurt dat niet zomaar, want alle iPhones worden dit jaar voorzien van een actieknop. Dat betekent dat de button dus ook naar de ‘normale’ iPhone 16 (Plus) komt. Het is daarnaast goed mogelijk dat de actieknop er nieuwe functies bijkrijgt in 2024.

3. Nóg een knop erbij

Bij de iPhone 15 Pro (Max) introduceerde Apple dus al de actieknop, maar daar komt bij de iPhone 16 Pro (Max) nog een knop bij. De nieuwe button vinden we bij de iPhone 16 waarschijnlijk terug onder de vergrendelknop, aan de rechterkant van het toestel. Volgens geruchten wordt de knop door Apple zelf de ‘Capture Button’ genoemd en is de button bedoeld voor het opnemen van video’s.

4. Verbeterde camera bij de iPhone 16

De iPhone 15 Pro Max kreeg vorig jaar een tetraprismalens, waarmee je tot 5x in kunt zoomen. Deze camera zien we dit jaar waarschijnlijk ook terug bij de iPhone 16 Pro. Bij zowel de iPhone 16 Pro als de iPhone 16 Pro Max gebruikt Apple naar verluidt nieuwe sensoren, waarmee je mooiere foto’s kunt maken bij weinig licht.

Bovendien wordt de ultragroothoeklens standaard een 48-megapixelcamera bij de iPhone 16, terwijl dat bij de iPhone 15 nog een 12-megapixelcamera is. De camera zorgt dus voor grote verschillen tussen de iPhone 15 en de iPhone 16, want die wordt veel beter dit jaar. En dat is niet alles, want het camera-eiland gaat hoogstwaarschijnlijk veranderen. Het is nog niet duidelijk hoe de lenzen precies geplaatst worden bij de iPhone 16.

Naast een verbeterde camera krijgt de iPhone 16 ook een andere microfoon dan de iPhone 15. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo is de microfoon van de iPhone 16 beter bestand tegen water. De nieuwe microfoon moet bovendien beter om kunnen gaan met storende omgevingsgeluiden. Zo wordt je stem straks sneller herkend in een lawaaierige ruimte en werkt Siri beter.

Dit is wanneer de iPhone 16 komt

Volgens geruchten zijn er dus behoorlijk wat verschillen tussen de iPhone 16 en de iPhone 15. Naast deze grote verschillen krijgt de iPhone 16 nog de nieuwe A18 Pro-chip en komen de solid-state knoppen terug. Dat betekent dat je bij de iPhone 16 (Pro) geen fysieke knoppen maar gebruikt, maar knoppen die trillen als je ze indrukt. Hierdoor is de iPhone 16 beter beschermd tegen water en stof.

Apple presenteert de nieuwe iPhones ieder jaar in september, we moeten dus nog wel even wachten op de iPhone 16. Wil je niet zo lang wachten op een nieuwe telefoon? Of vallen de geruchten over de iPhone 16 tot nu toe tegen? Dan kun je nu voor de iPhone 15 (Plus) of de iPhone 15 Pro (Max) kiezen. Bekijk de beste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt!