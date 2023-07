Altijd bereik? iPhone 15 krijgt mogelijk internet via satelliet

Wil je altijd bereikbaar zijn? Dan is er goed nieuws, want de iPhone 15 maakt mogelijk verbinding met internet via satelliet. Zo werkt de nieuwe functie.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple lanceert noodoproepen via satelliet

Apple introduceerde bij de iPhone 14 de nieuwe satellietfunctie. De feature maakt het mogelijk om een kort bericht met je locatie te delen aan je noodcontacten, ook als je even niet in de buurt bent van een telefoonmast. Je locatie wordt dan zichtbaar in de ‘Zoek mijn’-app. Op dit moment is de satellietfunctie nog beperkt tot noodoproepen, maar bij de iPhone 15 wordt dit mogelijk uitgebreid.

Lees ook: Satellietfunctie in iPhone redt man in Alaska door noodoproep

Volgens nieuwe geruchten kan je de satellietfunctie straks ook gebruiken om verbinding te krijgen met internet. Je bent bij de iPhone 15 dan niet meer afhankelijk van wifi of mobiel bereik voor internet, want via satelliet heb je een veel groter bereik. Enorm handig natuurlijk, zeker in (buitenlandse) gebieden met weinig mobiele dekking.

iPhone 15 verbindt met internet via satelliet

Dat er meer satellietfuncties naar de iPhone komen lijkt steeds waarschijnlijker, want Globalstar heeft zelf gehint naar nieuwe opties. Voor de satellietverbinding werkt Apple samen met Globalstar, dat 24 satellieten heeft die om de aarde vliegen op dit moment. Als je via je iPhone een noodoproep wilt doen zonder mobiel bereik, verbind je met één van deze 24 satellieten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple investeerde maar liefst 450 miljoen dollar in Globalstar voor de nieuwe functie. Het is daarom te verwachten dat het niet blijft bij de SOS-noodfunctie. Nu Globalstar zelf verwijst naar nieuwe satellietfuncties, betekent dat mogelijk dat de iPhone 15 verbinding kan maken met internet via een satelliet. Dat zou een enorme vooruitgang zijn, want je zit met de nieuwe iPhone dan nooit meer zonder bereik.

Satellietfunctie blijft niet gratis

De grote vraag is hoeveel de satellietfunctie uiteindelijk gaat kosten. Volgens Apple is de functie de eerste twee jaar gratis. Het is nog niet bekend hoeveel je daarna voor de service moet betalen. Als de iPhone 15 inderdaad verbinding met internet kan maken via een satelliet, is het goed mogelijk dat de service een behoorlijke prijs krijgt. Het blijft daarom nog even afwachten hoe toegankelijk de dienst wordt.

Lees ook: SOS-noodmelding via satelliet: kun je nu zelf uitproberen op iPhone

Het is overigens niet de verwachting dat de nieuwe satellietfunctie direct bij de release van de iPhone 15 beschikbaar is. De SOS-functie kwam bij de iPhone 14 ook pas een paar maanden later naar Nederland en is nog steeds niet in alle (Europese) landen beschikbaar. Daarom laat de nieuwe internetverbinding via satelliet waarschijnlijk ook nog wel even op zich wachten.

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!