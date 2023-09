iPhone 15 hoesjes: dit zijn de leukste opties op dit moment

De iPhone 15 verschijnt vrijdag pas in de winkels, maar de hoesjes kun je nu alvast bestellen. Wij hebben de leukste en handigste opties voor je onder elkaar gezet!

Nieuwe hoesjes voor de volgende iPhone

Heb je de nieuwe iPhone al besteld? Dan kunnen nieuwe hoesjes voor de iPhone 15 natuurlijk niet ontbreken. De iPhone 15-reeks verschijnt vrijdag 22 september in de winkels, dat is ook de dag dat de telefoon bij je thuis wordt afgeleverd als je het toestel al hebt besteld. Grote kans dat de hoesjes van je vorige iPhone niet meer passen, door de nieuwe actieknop van de iPhone 15 Pro (Max) en de afgeronde hoeken van de nieuwe iPhones.

Het is daarom verstandig om nu alvast een nieuwe telefooncase te bestellen, zodat je die vrijdag ook direct in huis hebt. Wij zetten alvast een aantal leuke hoesjes voor de iPhone 15 voor je onder elkaar!

Met dit hoesje van GSMpunt is je iPhone goed beschermd tegen krassen en andere beschadigingen. Vind je de lichtgroene kleur van de iPhone 15 nét niet de juiste tint? Dan is deze donkergroene case de oplossing. Wil je toch de pastelkleur behouden van de iPhone 15? Dan is het hoesje gelukkig ook in die kleur beschikbaar. Door de matte afwerking voelt de case als de behuizing van de iPhone 15 Pro.

Ook handig: in de telefooncase is een magneet bevestigd, waardoor MagSafe accessoires werken met het hoesje. Zo kun je de iPhone 15 draadloos opladen en bevestigen aan telefoonhouders die merken met MagSafe. Het hoesje is beschikbaar in verschillende kleuren, waaronder donkerblauw, paars, roze en zwart. De hoesjes voor de iPhone 15 kosten 16,95 euro en zijn via onderstaande link te bestellen!

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus zijn dit jaar in opvallende kleuren verschenen. Eén van de kleuren waar veel mensen op zaten te wachten is toch wel de roze uitvoering. Dit hoesje past perfect bij de roze behuizing van de iPhone 15 Plus. De case is gemaakt van duurzaam polycarbonaat en heeft verhoogde randen om de nieuwe 48-megapixelcamera van de iPhone 15 te beschermen.

Dit hoesje van Ideal of Sweden werkt ook met MagSafe-accessoires, waardoor de iPhone 15 Plus probleemloos draadloos opgeladen kan worden. Vind je de case leuk, maar heb je geen iPhone 15 Plus? Het telefoonhoesje is ook beschikbaar voor de gehele iPhone 15-, iPhone 14-, iPhone 13– én iPhone 12-reeks! Je betaalt bij Ideal of Sweden 39,99 euro voor de telefooncase.

Bij de iPhone 15-reeks heeft Apple definitief afscheid genomen van de leren hoesjes. In plaats daarvan zijn er nieuwe FineWoven telefooncases aangekondigd, maar die lijken erg gevoelig voor vlekken en afdrukken van MagSafe-laders. Gelukkig brengt Decoded wél nog leren hoesjes uit voor de iPhone 15, waaronder deze bruine case van hoogwaardig Europees leer.

Met dit hoesje is je iPhone 15 Pro goed beschermd, zeker door de lange levensduur van leer. De metalen rand rondom de camera zorgt ervoor dat er geen krassen op de lenzen komen en dat ze beschermd zijn als je iPhone op tafel ligt. Ook deze case werkt met MagSafe, waardoor de iPhone 15 gemakkelijk aan MagSafe-houders bevestigd kan worden. De case is voor 49,99 euro te koop en is in meerdere kleuren beschikbaar voor de gehele iPhone 15-reeks!

Heb je jouw iPhone 15 Pro graag binnen handbereik? Of heb je niet altijd een tas bij je om je telefoon in te doen? Dan heeft deze telefooncase van kunststof een handige oplossing, want er wordt een koordje meegeleverd. Dit koord kun je bevestigen aan de case, zodat je de iPhone 15 Pro niet meer uit je broekzak of uit je tas hoeft te halen.

Heb je het koord niet nodig? Dan kun je de opzetstukjes met het koord gemakkelijk van de telefooncase verwijderen, waardoor ze niet meer in de weg zitten in je tas. Het hoesje voor de iPhone 15 Pro is beschikbaar in een blauwe, zwarte en bruine uitvoering en is te koop voor 39,95 euro. De voorraad is beperkt, dus het is aan te raden om het hoesje zo snel mogelijk te bestellen!

Apple heeft de behuizing bij de iPhone 15 Pro Max compleet vernieuwd, dit is namelijk de eerste iPhone met een titanium behuizing. De telefoon is hierdoor beter beschermd tegen krassen en andere beschadigingen, maar de kans is groot dat je de iPhone 15 Pro Max tóch in een hoesje doet. Wil je de mooie behuizing van titanium wel blijven zien? Dan is een transparante case een goede oplossing.

Dit doorzichtige telefoonhoesje van Apple biedt bescherming voor je iPhone 15 Pro Max, zonder dat je de titanium behuizing van de telefoon verstopt. Bovendien heeft het telefoonhoesje MagSafe, zoals we mogen verwachten van Apple. De case is gemaakt van flexibel en krasbestendig polycarbonaat, waardoor die perfect over de nieuwe actieknop van de iPhone 15 Pro Max past. Het hoesje is nu al te bestellen voor 59,99 euro!

Met iOS 17 introduceert Apple de nieuwe Stand-by modus, waarmee je telefoon een volwaardige wekker of bureauklok wordt. Hiervoor moet de iPhone wel in een houder staan, waarvoor dit hoesje enorm geschikt is. In deze telefooncase zit namelijk een standaard, waarmee je de iPhone 15 Pro Max gemakkelijk horizontaal neerzet. Zo hoef je geen nieuwe houder te kopen om de nieuwe Stand-by modus te gebruiken!

Het telefoohoesje is gemaakt van kunstleer en heeft genoeg plaats voor zowel pasjes als briefgeld. De case is af te sluiten met een magneet, zodat je zeker weet dat het hoesje niet onverhoopt opengaat. Het hoesje voor de iPhone 15 Pro Max is nu al voor 19,95 euro te bestellen en wordt uiterlijk 22 september bij je thuis afgeleverd!

