Gelekt iPhone 15-hoesje onthult veel over de volgende iPhone

Er zijn foto’s van een iPhone 15-hoesje verschenen. Hierdoor weten we nu nog meer over de volgende iPhone!

Hoesje vertelt nog meer over iPhone 15

Dankzij verschillende geruchten wisten we stiekem al aardig wat over de iPhone 15. Maar dankzij een paar foto’s waarop een iPhone 15-hoesje te zien is komen we nóg meer te weten over de volgende smartphone van Apple.

De foto’s waren gepost op Weibo, een soort Chinese Twitter, maar zijn inmiddels weer weggehaald. Op de foto’s was goed te zien wat er straks bij de iPhone 15 gaat veranderen. Zo is de zijknop iets verplaatst en zitten de volume-knoppen op een iets andere plek.

Een van de meer opvallende veranderingen is te zien bij de aansluiting voor de oplaadkabel, onder aan het hoesje. Dit gat is nu een stuk groter dan bij de hoesjes van bijvoorbeeld de iPhone 14.

Een ander flink verschil zie je bij de uitsparing voor de nieuwe mute-knop, boven de volumeknoppen. Omdat Apple de belsignaal-schakelaar van de iPhone 15 nu in een knop gaat veranderen is er minder open ruimte in het hoesje nodig. Volgens geruchten kun je deze knop straks ook voor meerdere functies gebruiken, een beetje wat nu het geval is bij de actieknop van de Apple Watch Ultra.

Meer hoesjes gelekt

Een andere iPhone 15-hoesje werd door ‘Majin Bu’ op Twitter gelekt. Hierop is te zien dat de iPhone 15 Pro grotere cameralenzen krijgt en een grotere microfoon. Op dit hoesje er nog één volumeknop, maar recente geruchten zeggen dat Apple dit bij de iPhone 15 niet van plan is om door te voeren.

iPhone 15 release

Apple presenteert de nieuwe iPhones doorgaans in september. Dat is dit jaar hoogstwaarschijnlijk opnieuw het geval. De iPhone 15 verschijnt dan in de tweede of derde week van september. Nog even geduld dus!

