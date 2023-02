Gelekt: nieuwe iPhone 15 krijgt een groter scherm

De geruchtenmolen over de nieuwe iPhone 15-serie draait op volle toeren. Nu is er nieuws over het scherm van de iPhone 15. Het display groeit een stukje en wordt 6,2 inch.

iPhone 15: CAD-tekeningen verklappen details

In de afgelopen weken kwamen interessante geruchten over de nieuwe iPhone 15-serie naar buiten. Op basis van gelekte CAD-tekeningen verschenen iPhone 15 Pro renders die laten zien dat de nieuwe Pro-iPhones dunnere schermranden krijgen.

Er zijn nu via 9to5Mac ook CAD-tekeningen gelekt van het basismodel van komend jaar: de iPhone 15. Deze 3D-tekeningen laten zeer duidelijk de afmetingen en technische details van de toestellen zien. Hierdoor onthullen ze enkele ontwerpwijzigingen en functies.

Links de iPhone 15 Pro, rechts de iPhone 15

Wat het meest opvalt, is dat de standaard iPhone geen notch meer heeft – dit is in lijn met eerdere geruchten. Daarvoor in de plaats komt het Dynamic Island dat we al kennen van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Het is een ovaalvormige uitsparing waarin ook content wordt weergegeven, zoals een timer die loopt of de mediaspeler van Apple Music.

iPhone 15 scherm

De CAD-bestanden laten ook zien dat de iPhone 15 een groter scherm van 6,2 inch krijgt. Dat is maar een fractie groter dan bij de iPhone 14, waar het schermdiagonaal 6,1 inch meet. Het scherm is iets groter doordat Apple de zwarte randen om het scherm smaller smaakt.

De schermresolutie is waarschijnlijk vergelijkbaar. Ook blijft de verversingssnelheid vermoedelijk hetzelfde: 60 Hz. Het ProMotion-scherm (dat tot 120 Hz gaat) blijft een exclusiviteit voor de Pro-iPhones.

Wat de digitale tekeningen ook bewijzen, is dat de iPhone 15 eindelijk een usb-c-aansluiting krijgt. Dit geldt voor alle vier nieuwe modellen. Wel is er een verschil tussen het usb-c van de goedkopere iPhone 15 (Plus) en de duurdere iPhone 15 Pro (Max). De Pro-iPhones ondersteunen naar verluidt snellere laad- en overdrachtssnelheden.

