iPhone 15 krijgt véél meer geheugen – zoveel opslag is dat

Gaat de opslagruimte van je iPhone (te) snel vol? Daar komt met de iPhone 15 Pro (Max) verandering in, want de telefoon krijgt véél meer geheugen. Zoveel is dat.

iPhone 15 komt eraan

Over een paar weken verschijnt de iPhone 15 eindelijk. Apple presenteert dan weer vier nieuwe iPhones, dit gebeurt waarschijnlijk in de tweede week van september. We weten door geruchten inmiddels al veel over de nieuwe telefoons, zo krijgt de iPhone 15 Pro Max voor het eerst een periscooplens en hebben alle toestellen een usb-c-aansluiting. Daarnaast komt het Dynamic Island ook naar de iPhone 15 (Plus).

Opvallend is dat je bij de iPhone 15 Pro (Max) straks niet meer kunt kiezen voor de uitvoering met 128 GB aan opslagruimte. Apple schrapt naar verluidt namelijk het model met het minste geheugen, waardoor je standaard 256 GB hebt. Volgens nieuwe geruchten komt daar een ander model voor in de plaats, met veel meer opslagruimte. De iPhone 15 Pro (Max) heeft straks dus nóg meer geheugen.

Zoveel opslagruimte heeft de iPhone 15

Het was al bekend dat je bij de iPhone 15 Pro (Max) straks kunt kiezen uit 256 GB, 512 GB en 1 TB. Daar komt nu mogelijk een uitvoering bij met veel meer opslagruimte. De iPhone 15 Pro (Max) is dan ook te koop met maar liefst 2 TB aan geheugen. Dat zou voor het eerst zijn dan Apple een iPhone met zoveel opslagruimte verkoopt. Bij de iPhone 13 werd 1 TB nog geïntroduceerd.

De reguliere iPhone 15 (Plus) wordt waarschijnlijk niet uitgebracht in een uitvoering met 2 TB. Je hebt dan opnieuw de keuze uit 128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB, net als bij de iPhone 14. Het is natuurlijk ook nog mogelijk om de opslagruimte van je iPhone uit te breiden met een iCloud-abonnement. Zo ben je vaak (veel) goedkoper uit, zeker omdat Apple dit jaar de prijzen van de iPhones opnieuw wilt verhogen.

Dit is wanneer de nieuwe iPhone verschijnt

De iPhone 15 Pro (Max) krijgt waarschijnlijk dus nóg meer geheugen dan eerdere iPhones. We moeten nog maar even wachten op de telefoons, want de nieuwe generatie wordt volgende maand aangekondigd door Apple. Inmiddels weten we wanneer Apple de nieuwe iPhones presenteert, dat is vermoedelijk op 12 september. Lees hier alles over de mogelijke releasedatum van de iPhone 15.

Wil jij meer weten over de iPhone 15? Eerder werd al duidelijk dat de iPhone 15 een nieuwe actieknop krijgt en de eerste iPhone met een usb-c-poort wordt.

