De iPhone 15 heeft geen fysieke knoppen – en dat is goed nieuws

Ming-Chi Kuo bevestigt: de iPhone 15 heeft geen fysieke knoppen meer. Wat zijn de voordelen van het weghalen van de knoppen?

iPhone 15 krijgt nieuwe knoppen

De geruchten zeggen het al langer: de iPhone 15 moet het doen zonder fysieke knoppen. Apple-analist Ming-Chi Kuo bevestigt nu dat de nieuwe smartphone geen knoppen meer heeft die je echt kan indrukken. In plaats daarvan stapt Apple over op knoppen die trillen als je ze indrukt. Dit kennen we al van de thuisknop van de iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2020 en iPhone SE 2022.

Cirrus Logic is the primary winner for canceling physical buttons and the change to adopt solid-state buttons on the 2H23 high-end iPhone 15 models. https://t.co/CNfZOYwRXn — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 11, 2023

Dat Kuo het nieuws nu overneemt en bevestigt, betekent dat de kans erg groot is dat Apple dit daadwerkelijk van plan is. De Apple-analist heeft in het verleden vaker juiste voorspellingen gemaakt en zit er niet vaak naast met zijn uitspraken. Kuo verwacht nu dus dat de fysieke knoppen van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max worden verwijderd. De ‘normale’ iPhone 15 houdt de knoppen wel.

Zo werken de nieuwe knoppen

De nieuwe knoppen bij de iPhone 15 geven je wel het gevoel dat je een knop indrukt, maar in werkelijkheid trilt de ‘knop’ alleen kort. De nieuwe iPhones krijgen daarom een paar extra trilmotors, ook wel Taptic Engines genoemd.

Deze Taptic Engines zorgen ervoor dat de plek waar de knoppen zitten trillen als je ze indrukt. Zo bootst Apple dus het gevoel van een fysieke knop na, zonder een losse knop op het toestel te maken.

Voordelen van een iPhone 15 zonder fysieke knoppen

Eerder schreven we al over de nadelen van het verwijderen van de fysieke knoppen op een iPhone. Apple introduceert de nieuwe knoppen echter niet voor niets, de nieuwe feature heeft natuurlijk ook voordelen. Wij zetten een aantal voordelen voor je onder elkaar!

1. Grootste voordeel: waterdicht(ere) iPhone 15

Het grootste voordeel van het verwijderen van de knoppen: je iPhone kan beter tegen water. Bij fysieke knoppen komt er nog wel eens water in de iPhone terecht, maar bij de nieuwe speciale knoppen is dit niet meer mogelijk. De knoppen zijn namelijk verwerkt in de iPhone, waardoor er geen openingen rondom de knop zitten.

Dit betekent natuurlijk niet dat je iPhone meteen volledig waterdicht is. De oplaadpoort – naar verwachting een usb-c-aansluiting bij de iPhone 15 – blijft kwetsbaar voor water. Je kan dus niet gaan diepzeeduiken met je smartphone, maar de telefoon is in ieder geval iets beter bestand tegen water.

2. iPhone 15 Pro is minder gevoelig voor stof (en meer)

Dit voordeel geldt niet alleen voor water, ook stof vindt minder snel zijn weg in het toestel. De openingen rondom de knoppen zorgen er vaak voor dat er stof in het toestel kan komen.

Naast stof komt er ook ander vuil makkelijk in je telefoon. Heb jij je telefoon bijvoorbeeld wel eens laten vallen op het strand? Dan ben je bekend met het probleem van zand in je iPhone. Zonder fysieke knoppen is dit geen probleem meer.

Lees ook: Een iPhone schoonmaken in 5 stappen: zo doe je dat

Over het algemeen zorgt dit niet voor grote problemen bij de volumeknoppen, maar wél bij de Lightning-poort van de telefoon. Na verloop van tijd komt er namelijk al snel stof en vuil in de Lightning-poort van de telefoon. Hierdoor maakt de oplaadkabel geen contact meer met je iPhone en kan de accu niet meer worden opgeladen. Wij zijn benieuwd hoe Apple dit probleem gaat verhelpen in de toekomst.

3. Met minder losse onderdelen is je iPhone minder kwetsbaar

Het laatste voordeel van het verwijderen van de fysieke knoppen ligt voor de hand: de knoppen gaan minder snel kapot. Het gebeurt nog wel eens dat de losse knoppen – zeker na een lange tijd intensief gebruik – niet meer werken of instabieler worden. Zo gebeurt het vaker dat de homeknop niet meer werkt of dat de volumeknoppen wat losser komen te zitten.

De nieuwe knoppen zijn in de telefoon verwerkt en dat maakt de telefoon dus steviger. Het is natuurlijke hartstikke vervelend als de homeknop niet meer werkt. We legden daarom eerder uit wat je moet doen als de homeknop van jouw iPhone kapot is.

Alle iPhone 15-geruchten onder elkaar

Wil jij meer weten over de iPhone 15? Wij zetten eerder alle geruchten over de iPhone 15 en alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Ultra voor je onder elkaar. Ben je benieuwd hoe duur de iPhone 15 Pro gaat zijn? Check dan de prijs van de mogelijk duurste iPhone ooit.

