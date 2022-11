iPhone 15: deze fouten moet Apple volgend jaar niet maken

De iPhone 14 is net uit, maar er wordt steeds meer duidelijk over de iPhone 15. Welke fouten moet Apple volgend jaar bij de lancering van de iPhone 15 in ieder geval niet maken?

iPhone 14: nieuwe satellietfunctie en sublieme camera

De iPhone 14 kwam uit met een aantal nieuwe features. De satellietfunctie is in een aantal landen sinds kort beschikbaar en de camera van de iPhone 14 Pro is een enorme sprong voorwaarts.

Maar toch is niet alles koek en ei. Zo is de iPhone 14 Plus een beetje vreemde eend in de bijt en heeft alleen de iPhone 14 Pro (Max) de leuke nieuwe functies. Volgend jaar komt de iPhone 15 eraan en we hopen dat het deze keer een toffe upgrade gaat worden voor alle modellen. Welke iPhone 15-fouten mag Apple volgend jaar dus absoluut niet maken?

1. Het always-on scherm voor alle modellen

Apple koos er bij de iPhone 14 voor om het always-on scherm alleen aan het Pro-model toe te voegen. Bij de iPhone 15 moet deze functie naar ieder model komen, samen met het 120-Hertz scherm. Genoeg (goedkopere) andere smartphones zijn hier al van voorzien, dus het is hoog tijd dat dit voor alle iPhone 15-modellen ook geldt.

2. Dynamic Island op iedere iPhone 15

Hetzelfde geldt voor het Dynamic Island: ook deze nieuwe toffe feature is alleen toegevoegd aan de iPhone 14 Pro. Het is een ontzettend handige nieuwe functie, die wat ons betreft aan alle iPhone 15-modellen toegevoegd mag worden. De notch van de oude iPhone-modellen is inmiddels overbodig met het interactieve eiland.

3. Eindelijk een nieuw design?

De iPhone is de afgelopen vijf jaar maar weinig veranderd. Durft Apple het design op de schop te nemen met de iPhone 15? De iPhone 15 kan zich onderscheiden van eerdere iPhones met een compleet nieuw design. De geruchten gaan al dat Apple de knoppen gaat veranderen, maar misschien zijn er grotere veranderingen op komst.

4. Het is tijd voor een usb-c-poort

Bij de iPhone 14-modellen koos Apple nog voor de lightning-poort, maar bij de iPhone 15 wordt het tijd voor een usb-c-ingang. Volgens de nieuwe Europese wetgeving moeten alle elektronische apparaten vanaf 2024 een usb-c-aansluiting hebben, waar Apple komend jaar mee kan beginnen met de iPhone 15.

Met wat geluk gaat Apple dan ook bij ieder model meteen voor de snellere usb-c-poort, zodat je nog sneller bestanden over kan zetten naar je laptop. Betrouwbare analist Ming-Chi Kuo denkt echter dat Apple de snellere usb-c-poort alleen in de iPhone 15 Pro gaat implementeren.

5. Verbeteren van de iPhone 15-camera

De iPhone 14 Pro heeft de beste iPhone-camera ooit met 48 megapixels. De Pro-camera heeft vier keer zoveel megapixels als de normale iPhone 14-camera, een gigantisch verschil.

Het is begrijpelijk dat Apple onderscheid maakt tussen het normale model en het Pro-model, maar ook de normale camera kan inmiddels wel een boost gebruiken. Het toevoegen van de Adaptieve True Tone flash-functie is een goede eerste stap, net als het verhogen van het aantal megapixels.

6. Snelladen toevoegen aan de iPhone 15

Apple spreekt bij de iPhone 14 van een snellaadfunctie, maar dit is met 20 watt vermogen niet eens zo heel snel. Bij de iPhone 15 wordt het tijd voor een échte snellaadfunctie, waarbij met 100 watt opgeladen wordt. Zo kan je je iPhone in een veel kortere tijd weer volledig opgeladen hebben.

iPhone 15-functies: wat kan je nog meer verwachten?

Het is nog even wachten tot de iPhone 15 er is, maar er wordt dus al flink gespeculeerd over de nieuwe functies. Zo krijgt de iPhone 15 Pro Max waarschijnlijk een andere naam en wordt de smartphone uitgebreid met een periscooplens. Lees hier nog vijf andere nieuwe functies van de iPhone 15.

