Gebruikers vinden de iPhone 15 fijner dan 15 Pro – dit is waarom

Het blijkt dat gebruikers de iPhone 15 fijner vinden dan de iPhone 15 Pro, die ook minder populair is dan zijn voorgangers. In dit artikel lees je hoe dat komt.

Gebruikers vinden iPhone 15 fijner dan 15 Pro

Kort na het verschijnen van de iPhone 15 line-up lieten onderzoeksgegevens van PerfectRec al zien dat de beoordelingen van eigenaren van de iPhone 15 Pro lager waren dan die van de iPhone 13 Pro en 14 Pro. Uit hun nieuwste rapport blijkt dat de klanttevredenheid van de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max nog verder is gedaald en dat gebruikers de iPhone 15 en 15 Plus kennelijk juist fijner vinden.

Het vorige rapport van PerfectRec bestond uit bijna 700.000 reviews en de nieuwe gegevens overtreffen dat waarschijnlijk. Er is op dezelfde manier gemeten welk percentage van de beoordelingen van iPhone 15/Pro-gebruikers vijf van de vijf sterren kreeg. Daar kwam wederom uit dat gebruikers de iPhone 15 fijner vinden.

iPhone 15 is fijner dan de 15 Pro

Beide Pro-modellen laten een daling in klanttevredenheid zien sinds september, toen de eerste klanten hun iPhone 15 Pro (Max) ontvingen. De meer betaalbare iPhone 15 en 15 Plus lieten juist een stijging zien wat betreft klanttevredenheid. Normaal gesproken krijgen de Pro-modellen een hogere beoordeling, maar deze keer vinden klanten de reguliere iPhone 15 dus fijner.

In september kreeg 73,5 procent van de iPhone 15 Pro-beoordelingen vijf van de vijf sterren, nu is dat nog maar 66,1 procent. Voor de iPhone 15 Pro Max ging dat van 77 naar 72,5 procent. De iPhone 15 ging daarentegen van 68,2 naar 78,1 procent en de 15 Plus van 70 naar 73,5 procent.

De voornaamste klachten over de 15 Pro

Kort na de lancering kregen de iPhone 15-toestellen last van oververhitting, wat werd verholpen met de iOS 17.0.3-update. Dat zorgde zeker voor wat teleurstelling onder vroege kopers, want dit kwam naar voren in ’15 procent van alle negatieve reviews’ in oktober.

Maar volgens PerfectRec is de top drie klachten over de iPhone 15 Pro in de afgelopen dertig dagen een slechte batterijduur, minimale verbeteringen ten opzichte van de iPhone 14 Pro en teleurstelling over het ontwerp en de cameralenzen. Dat zijn allemaal dingen die Apple in de iPhone 16 Pro zou moeten kunnen verbeteren! Benieuwd wat we al weten over de volgende iPhone? Lees dan hier alvast alles over de iPhone 16!

iPhone 15 (Plus) kopen

De iPhone 15 en de iPhone 15 Plus worden dus het beste beoordeeld door gebruikers. Ben je nog op zoek naar een nieuwe telefoon? En ben je van plan een nieuwe iPhone te kopen? Bekijk dan de beste prijzen van de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt!

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!