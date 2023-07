iPhone 15 krijgt twee gewilde features (en dat is heel goed nieuws)

De iPhone 15 krijgt twee gewilde features, waardoor je de telefoon dit jaar zeker wilt hebben. Dit zijn de nieuwe functies die de 15 en 15 Pro de moeite waard maken.

Nieuwe functies iPhone 15

De iPhone 15 verschijnt dit jaar en het was al duidelijk dat de camera van de telefoon een grote upgrade krijgt. Daar blijft het volgens nieuwe geruchten niet bij, want Apple verbetert nog twee gewilde features bij de iPhone 15. De telefoon krijgt naar verluidt een batterij die veel langer meegaat én meer opslagruimte.

Het lijkt er dus op dat de iPhone 15 een behoorlijke vooruitgang wordt in vergelijking met de iPhone 14. Zo krijgen de reguliere iPhone 15 en de iPhone 15 Plus het Dynamic Island en vinden we dit jaar voor het eerst een usb-c-aansluiting terug bij de iPhones. Ook de batterij en opslagruimte worden dus beter bij de nieuwe iPhone. Wij zetten de nieuwe geruchten voor je onder elkaar.

iPhone 15 batterij gaat veel langer mee

Apple lanceerde vorig jaar de iPhone 14-reeks, waarbij vooral het batterijvermogen van de iPhone 14 Plus opviel. De iPhone 14 Plus is op dit moment de iPhone met de langste accuduur, maar daar komt met de iPhone 15 verandering in. De batterij van alle iPhone 15-modellen gaat er namelijk sterk op vooruit.

De accu van de reguliere iPhone 15 krijgt de grootste upgrade, die wordt maar liefst 18 procent groter die van de iPhone 14. De batterij van de iPhone 15 Plus en de iPhone 15 Pro gaan er met 14 procent op vooruit in vergelijking met dezelfde modellen in de iPhone 14-reeks. De accu van de iPhone 15 Pro Max wordt 12 procent groter. Volgens geruchten wordt dit het accuvermogen van de iPhone 15:

iPhone 15: 3877 mAh

iPhone 15 Plus: 4912 mAh

iPhone 15 Pro: 3650 mAh

iPhone 15 Pro Max: 4852 mAh

Apple introduceert bij de iPhone 15-reeks bovendien de nieuwe A17 Bionic-chip. Dit is naar verluidt een 3nm-chip, terwijl de huidige processors nog 5nm-chips zijn. Een belangrijk voordeel is dat 3nm-chips energiezuiniger zijn dan 5nm-chips, waardoor de batterij van de iPhone 15 nóg langer meegaat. De nieuwe processor komt waarschijnlijk alleen naar de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max.

Meer opslag voor de iPhone 15 Pro

Nieuwe geruchten voorspellen daarnaast dat je bij de iPhone 15 niet meer kunt kiezen voor het model met 128 GB. Apple is van plan om de uitvoering met 128 GB te schrappen, waardoor de iPhone 15 standaard een opslagcapaciteit van 256 GB heeft. Dit geldt naar verluidt enkel voor de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. De iPhone 15 (Plus) blijft dan wel beschikbaar met 128 GB aan opslag.

Nog even wachten op de iPhone 15

Met de toffe features van de iPhone 15 doe je dus een stuk langer met de batterij én heb je meer opslagruimte. We hoeven niet lang meer te wachten op de iPhone 15, want Apple presenteert de nieuwe reeks iPhones doorgaans in september. Dat gebeurt meestal in de tweede of derde week van september, de iPhone verschijnt dan een week later in de winkels.

Ben je enthousiast over de nieuwe features en wil jij meer weten over de iPhone 15? We hebben eerder alle geruchten over de iPhone 15 en over de iPhone 15 Pro Max voor je onder elkaar gezet. Door alle nieuwe functies wordt de iPhone 15 helaas wel weer een stuk duurder. Lees hier hoeveel je gaat betalen voor de duurste iPhone ooit.

