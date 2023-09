iPhone 15-event: hier kun je de keynote terugkijken

Heb je de presentatie van de nieuwe iPhones en Apple Watches gemist, of wil je het spektakel gewoon nog een keer kijken? Dat kan natuurlijk. In dit artikel lees je waar je het iPhone 15-event kunt terugkijken!

iPhone 15-event terugkijken doe je hier

Apple heeft dinsdagavond vier nieuwe iPhones, twee nieuwe Apple Watches en nieuwe AirPods gepresenteerd. Heb je het evenement gemist, dan kun je onze round-up lezen, maar de presentatie terugkijken is natuurlijk ook mogelijk.

De presentatie is te vinden op het YouTube-kanaal van Apple, waar je ook de losse presentaties van de verschillende producten kunt terugvinden. De keynote duurt in totaal 1 uur en 25 minuten, dus ga er maar rustig voor zitten. Dit is het filmpje van het hele iPhone 15-event. Wil je alleen de highlights zien? Bekijk dan het filmpje hieronder en je bent na 13 minuten helemaal bijgepraat.

Belangrijkste aankondigingen iPhone 15-event

Apple presenteerde vier nieuwe iPhones: de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Daarnaast verschenen er twee nieuwe Apple Watches: de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2. Tot slot is er ook een nieuwe versie van de AirPods Pro 2.

De iPhone 15 en de iPhone 15 Plus zijn nu voorzien van de A16 Bionic-chip, die we kennen van de iPhone 14 Pro (Max). Ook beschikken ze nu over een scherm met een Dynamic Island. Verder heeft de dubbele. camera van deze toestellen nu een 48 megapixelsensor.

De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max hebben een compleet vernieuwd design en zijn voor het eerst gemaakt van titanium. Daarnaast hebben de telefoons een nieuwe actieknop, die de mute-knop vervangt. Je bepaalt zelf welke functie ermee wordt geactiveerd. Verder hebben de toestellen een camera met een geavanceerde zoomlens.

De Apple Watch Series 9 draait op de nieuwe S9-chip, waardoor het horloge veel sneller en energiezuiniger is. De besturing van de nieuwe Watch gaat net iets anders, zo kun je met een ‘Tik dubbel’-gebaar het horloge besturen. Deze nieuwe functie wordt met watchOS 10 ook naar andere Apple Watches gebracht.

De Apple Watch Ultra 2 is enorm geavanceerd en goedkoper dan de eerste generatie. De nieuwe Ultra heeft een veel feller display en draait op de nieuwe S9-chip, net als de Apple Watch Series 9. Hierdoor is de batterijduur van de Apple Watch Ultra 2 de beste die we ooit bij een Watch hebben gezien.

De nieuwe AirPods Pro 2 hebben één belangrijke vernieuwing en dat is een case met usb-c aansluiting. Daardoor kun je bijvoorbeeld je iPhone 15 gebruiken om de AirPods Pro 2 met usb-c op te laden.

Alles over Apple en het iPhone 15-event

