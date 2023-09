Round-up: dit heeft Apple aangekondigd bij het iPhone 15-event

De iPhone 15 is eindelijk gepresenteerd, maar Apple heeft nog veel meer aankondigingen gemaakt tijdens het iPhone 15-event. Deze producten verschijnen binnenkort!

iPhone 15-event: dit heeft Apple gepresenteerd

Na lang wachten heeft Apple een reeks nieuwe producten aangekondigd bij het iPhone 15-event. De belangrijkste aankondiging was natuurlijk de iPhone 15, de telefoon heeft 48-megapixelcamera en het Dynamic Island komt ook naar de normale iPhone. Bij de iPhone 15 Pro Max doet Apple er nog een schepje bovenop, door een nieuwe lens kun je veel verder inzoomen met de telefoon.

Maar de nieuwe iPhones zijn niet het enige dat Apple heeft aangekondigd. Tijdens het iPhone 15-event heeft Apple óók twee nieuwe Apple Watches en nieuwe AirPods gepresenteerd. Heb je het evenement gemist? Wij zetten alle aankondigingen voor je onder elkaar!

iPhone 15 (Plus): goedkope iPhone met Pro-functies

Er verschijnen dit jaar opnieuw twee ‘normale’ iPhones: de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus. We zien veel functies van de iPhone 14 Pro terug bij de normale iPhones van dit jaar. Voor het eerst hebben alle iPhones een 48-megapixelcamera en een Dynamic Island. De iPhone 15 (Plus) is weer een stuk sneller, want de telefoon draait op de A16 Bionic-chip die we eveneens kennen van de iPhone 14 Pro.

De iPhone 15 heeft dus veel Pro-functies overgenomen, waardoor de telefoon een stuk geavanceerder is. Hierdoor heb je alle functies van de iPhone 14 Pro, maar hoef je daar minder voor te betalen. Ben je benieuwd naar alle nieuwe features van de telefoon? Bekijk dan hier de aankondiging van de iPhone 15 (Plus)!

Dit is de nieuwe iPhone 15 Pro (met een vernieuwd design)

Dat de normale iPhone 15 nu zoveel Pro-functies heeft, betekent dat de iPhone 15 Pro nóg beter wordt. Zowel de iPhone 15 Pro als de iPhone 15 Pro Max heeft een compleet vernieuwd design, de telefoons zijn voor het eerst gemaakt van titanium. Dit is enorm sterk materiaal, waardoor je niet bang hoeft te zijn voor krassen of andere beschadigingen aan de behuizing.

Daarnaast hebben de telefoons een nieuwe actieknop, die de mute-knop vervangt. Je bepaalt zelf welke functie er wordt geactiveerd zodra je de knop uitdrukt. En dat is niet alles, want de iPhone 15 Pro Max krijgt een geavanceerde zoomlens. Hiermee kun je véél verder inzoomen met de nieuwe iPhone. Lees hier alles over de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max!

Apple Watch Series 9: dit is er nieuw (van binnen én van buiten)

Zoals verwacht heeft Apple tijdens het iPhone 15-event ook de nieuwe Apple Watch aangekondigd. De Apple Watch Series 9 draait op de nieuwe S9-chip, waardoor het horloge veel sneller en energiezuiniger is. De besturing van de nieuwe Watch gaat net iets anders, zo kun je met een bepaald gebaar het horloge besturen. Deze nieuwe functie wordt met watchOS 10 ook naar andere Apple Watches gebracht.

Bij de Apple Watch Series 9 heb je bovendien de keuze uit meer kleuren, want er is een roze uitvoering onthult tijdens het iPhone 15-event. Deze kleur hebben we al een tijd niet meer gezien bij de smartwatch. Wil je meer weten over de nieuwe Apple Watch? Check dan snel de aankondiging van de Apple Watch Series 9!

Apple Watch Ultra 2: feller scherm en goedkoper

Apple heeft nog een nieuwe Apple Watch gepresenteerd tijdens het iPhone 15-event, want er komt een nieuwe Apple Watch Ultra! De Apple Watch Ultra 2 is enorm geavanceerd én is goedkoper dan de eerste generatie. Vooral het scherm heeft een flinke upgrade gekregen, de Apple Watch Ultra 2 heeft namelijk een veel feller display.

Verder draait het horloge op de nieuwe S9-chip, net als de Apple Watch Series 9. Hierdoor is de batterijduur van de Apple Watch Ultra 2 nog langer, waardoor dit de beste accuduur is die we ooit bij een Watch hebben gezien. Lees vooral verder voor alle nieuwe functies van de enorm geavanceerde en dure Apple Watch Ultra 2!

AirPods Pro 2 vernieuwd: deze functie maakt ze nog véél beter

Afgelopen jaar presenteerde Apple tijdens het iPhone-event een compleet vernieuwde versie van de AirPods Pro 2. Ze waren op alle vlakken verbeterd en gingen na de lancering als warme broodjes over de toonbank.

Nu, tijdens het iPhone 15-event, is er alweer een update voor de AirPods Pro. En ondanks dat het dit jaar om een veel kleinere update gaat, is het wel een enorm belangrijke aanpassing. Ben je benieuwd naar de nieuwe functie van de AirPods Pro 2? Bekijk dan hier de nieuwe AirPods Pro!

Alles over Apple en het iPhone 15-event