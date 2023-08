Officieel: Apple iPhone-event op 12 september (dit kun je verwachten)

Pak je agenda er maar bij, want op 12 september is het zover. Dan is de grote onthulling van de iPhone 15! En dat is niet alles, want er worden ook nog andere producten gepresenteerd tijdens dit iPhone-event!

iPhone-event op 12 september: dit kun je verwachten

Het moment waar we dit jaar op gewacht hebben is eindelijk aangebroken: Apple heeft de uitnodigingen de deur uitgedaan voor het iPhone 15-spektakel! Op 12 september om 19.00 uur Nederlandse tijd krijgen we het allemaal te horen.

We weten nog niet precies hoelang de presentatie gaat duren, maar als we naar vorige Apple-events kijken zal dit zo’n één of twee uur in beslag nemen. En maak je geen zorgen, want je kunt alles op de voet volgen via de livestream op de Apple-website en op YouTube. Ga er maar eens goed voor zitten, want ook dit jaar wordt het een event om niet te missen.

Net als voorgaande jaren laat Apple zelf niets van tevoren los wat ze plan zijn om te laten zien. Maar dankzij verschillende geruchten kunnen we toch al een aardige inschatting maken.

We verwachten dat het iPhone-event van dit jaar vooral in het teken staat van de iPhone 15. De opvolger van de iPhone 14, komt er in vier soorten: de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. De naam van de Pro Max is dit jaar niet zeker, want volgens sommige geruchten gaat Apple’s beste iPhone de iPhone 15 Ultra heten.

iPhone 15 in het kort

De nieuwe Pro-modellen van de iPhone krijgen naar verwachting een A17 Bionic-processor. Deze is naar alle waarschijnlijkheid weer nét een stukje sneller, krachtiger en efficiënter dan zijn voorganger. De iPhone 15 en iPhone 15 Plus krijgen de A16-chip.

De iPhone 15 Pro (Max) wordt de eerste iPhone met een actie-knop. De mute-knop moet plaats maken voor deze nieuwe actie-knop, waarbij je zelf de functie van de knop kan bepalen. Dit is geen fysieke knop, maar een knop die trilt als je hem indrukt. Daarnaast krijgt de nieuwe iPhone Pro waarschijnlijk iets dunnere randen en mogelijk een titanium behuizing. Het schermformaat blijft wel hetzelfde.

Bovendien moet Apple bij de iPhone 15 overstappen naar usb-c. Dit heeft te maken met nieuwe Europese wetgeving, waardoor Apple verplicht wordt om de iPhones te voorzien van een usb-c-poort.

Een van de interessantste vernieuwingen in de nieuwe iPhone 15 is de periscoop-camera. Hiermee kun je 5 tot 6 keer optisch inzoomen, in tegenstelling tot de 3x zoom in de huidige modellen. Deze nieuwe periscoop-camera is volgens geruchten alleen beschikbaar op de iPhone 15 Pro Max.

Dit laat Apple nog meer zien tijdens het iPhone-event

De iPhone 15 is natuurlijk niet het enige product dat Apple laat zien. De Apple Watch Series 9 zal dan op dezelfde dag gepresenteerd worden. Daarnaast verwachten we een iPad 2023 en een nieuwe versie van de Apple Watch Ultra.

Uiteraard mogen we iOS 17 niet vergeten, maar die zal dan een paar dagen na het Apple-event volgen. Stiekem hopen we dat Apple nog veel meer in petto heeft, maar het blijft natuurlijk nog even afwachten!

