Aftellen naar het iPhone 15-event – Apple begint countdown

Het aftellen is begonnen! Over minder dan een week is het iPhone 15-event. Apple is al gestart met een live countdown, bekijk hem hier!

Apple onthult de iPhone 15 binnenkort

Over een week is het zover, want dan vindt eindelijk het Wonderlust-evenement plaats. Tijdens dit event onthult Apple een reeks nieuwe producten, waaronder hoogstwaarschijnlijk de iPhone 15. Er verschijnen dan vier nieuwe iPhones, net als afgelopen jaar. Naar verwachting kondigt Apple dan de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max (of de Ultra) aan.

Daarnaast presenteert Apple dinsdag ook een nieuw horloge, dit jaar is het de beurt aan de Apple Watch Series 9. En dat is vermoedelijk niet de enige Apple Watch die dit jaar verschijnt, want er komt ook een nieuwe Apple Watch Ultra. Reden genoeg dus om uit te kijken naar het iPhone 15-event, waardoor Apple op YouTube alvast is begonnen met aftellen. De livestream is hieronder al te vinden:

Ook nieuwe AirPods in aantocht

Dit is ook de livestream van het event zelf, dus via deze link kun je de aankondiging van de iPhone 15 live volgen op dinsdag om 19.00 uur. Naast de nieuwe iPhone en de Apple Watch Series 9 is het de verwachting dat Apple ook nieuwe AirPods onthult. Dit zijn waarschijnlijk geen compleet nieuwe oortjes, maar AirPods Pro met een vernieuwde case. Deze krijgt namelijk een usb-c-aansluiting.

Het is nog onduidelijk of de AirPods 4 ook verschijnen tijdens het iPhone 15-event. De nieuwe generatie van de reguliere oortjes wordt wel dit jaar verwacht, want het is inmiddels twee jaar geleden dat Apple de AirPods 3 heeft uitgebracht. De kans bestaat daarom dat de AirPods 4 ook worden onthuld tijdens het Wonderlust-evenement, maar Apple kan de oortjes ook voor het najaar bewaren.

Apple presenteert tijdens het iPhone 15-event dus een behoorlijk aantal nieuwe producten. Deze nieuwe devices gaan bij Apple zoals ieder jaar gepaard met een reeks grote software-updates. Doorgaans verschijnen deze updates verspreid over een periode. Dit jaar pakt Apple het anders aan, want alle grote updates verschijnen naar verluidt op dezelfde dag.

Hierdoor kun je maar liefst zes verschillende apparaten van Apple op één dag updaten. Ben je benieuwd op welke toestellen je na het iPhone 15-event een nieuwe software-update kunt installeren? Wij vertellen je hier welke updates je kunt verwachten én wanneer je ze kunt installeren!

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe iOS- en andere Apple-updates? Houd deze website dan in de gaten