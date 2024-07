iPhone 15 (Plus) één jaar zonder hoesje – zo ziet die er nu uit

In september 2023 kocht ik een iPhone 15 (Plus) en die heb ik al die tijd gebruikt zonder hoesje en screenprotector. Zo ziet hij er nu uit.

iPhone 15 (Plus) één jaar zonder hoesje

Sommige mensen gebruiken hun iPhone alleen maar met een beschermend hoesje, andere mensen willen absoluut geen lelijk hoesje rond hun prachtige iPhone. Er is natuurlijk voor allebei wel iets te zeggen.

Maar wat is het verschil na een jaar gebruik? En wat zijn nou echt de voor- en nadelen van wel of geen hoesje? We vergelijken twee dezelfde iPhones waarvan er één een jaar lang mét hoesje en screenprotector is gebruikt, en één zonder.

Op het eerste gezicht is er geen verschil te zien tussen de iPhones (links met hoesje en rechts zonder).

Dit viel me op aan een iPhone zonder hoesje

Het is voor het eerst dat ik een iPhone zonder hoesje gebruik en het eerste dat me opviel is dat de iPhone erg glad is. Veel gladder dan een iPhone mét hoesje. En dat heeft gelijk ook al voor- en nadelen. Een duidelijk voordeel is dat de iPhone veel gemakkelijker je broekzak in glijdt.

Het logische nadeel is dat de iPhone ook veel gemakkelijker uit je hand glijdt. Ik liet mijn iPhone 15 Plus in het begin dan ook veel vaker op de grond vallen. Zelfs een keer met het scherm naar beneden op de tegels in de tuin. Gelukkig ontstond er nauwelijks schade en een iPhone-scherm barst ook niet zo snel.

De iPhone links heeft een screenprotector, de iPhone rechts niet.

De schade na een jaar gebruik

Als je een iPhone een jaar lang gebruikt zonder hoesje en screenprotector, ontstaat er onherroepelijk schade. In mijn geval geen grote schade, maar er zijn dingetjes die je gewoon niet tegenhoudt. Zo krijg je wel eens kleine krasjes op het scherm. Die krasjes zie je als je goed kijkt, maar in de praktijk zijn ze helemaal niet storend. Ze zijn zelfs zo klein dat het ons niet lukte om ze duidelijk op de foto te krijgen. Het enige waar je dit soort krasjes mee kunt voorkomen, is een screenprotector.

Er zitten kleine krasjes op het scherm, maar die kregen we niet duidelijk op de foto.

Daarnaast is er schade aan een van de hoeken van het aluminium frame ontstaan door het gebruik van mijn iPhone 15 zonder hoesje. Ook dit valt alleen op als je er van dichtbij naar kijkt. Het is in elk geval duidelijk genoeg om te kunnen fotograferen. Aan de rest van de behuizing is eigenlijk niks te zien. Zelfs de glazen achterkant ziet er nog steeds als nieuw uit. Met een hoesje was die hoek waarschijnlijk ook nog helemaal gaaf geweest, maar dat is dan ook het enige verschil.

Schade aan een hoek van het aluminium frame.

Voordelen, nadelen en conclusie

Ik vond het best fijn om de iPhone zonder hoesje te gebruiken. Een van de belangrijkste is dat mijn iPhone 15 Plus er prachtig uitziet. Echt te mooi om in een hoesje te verstoppen! Daarbij is mijn iPhone zonder hoesje compacter en past beter in mijn broekzak. Bovendien is het veel gemakkelijker om je iPhone schoon te maken.

Maar ik heb ook wat nadelen ondervonden. Hoewel de opgelopen schade best beperkt is, is de kans dat je iPhone na een jaar gebruik nog volledig intact is niet zo groot. En dat komt de waarde van de iPhone natuurlijk niet ten goede. Bovendien is het risico dat je scherm een keer barst wel een stuk groter. En als je het scherm van je iPhone 15 Plus moet laten vervangen, kost je dat 405 euro.

Als je kleine krasjes en beschadigingen geen probleem vindt, en je bent niet al te onhandig, dan kun je best een iPhone 15 Plus zonder hoesje gebruiken. Je loopt wat meer risico, maar je ziet dagelijks hoe mooi je iPhone is en hij is net wat makkelijker mee te nemen.

Wil je na één of twee jaar een goede verkoopprijs of de maximale inruilwaarde voor je iPhone, dan kun je toch maar beter een hoesje en een screenprotector gebruiken. Want ook al zijn ze niet storend, kleine krasjes en beschadigingen zorgen al snel voor een lagere waarde.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.