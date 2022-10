Jammer: iPhone 15-camera krijgt een toffe upgrade toch niet

Het spreekt bijna voor zich dat de camera van de volgende iPhone flink beter wordt. Toch krijgt de iPhone 15-camera een bepaalde upgrade niet.

iPhone 15 hoofdcamera krijgt deze upgrade niet

Misschien denk je meteen dat de iPhone 15 geen periscoopcamera gaat krijgen, maar volgen de geruchten komt deze speciale camera nog wel. Maar betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo zei op Twitter dat een andere verwachte camera-feature waarschijnlijk niet gaat komen.

I think the rumored iPhone 15 Pro series's adoption of an 8P lens won't likely come true. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 30, 2022

Deze upgrade voor de camera aan de achterkant van de iPhone 15 heeft te maken met het aantal interne lenzen. Volgens een eerder gerucht zou de camera van de iPhone 15 tot wel 8 interne lenzen krijgen (8P). Dit is één extra interne lens meer dan in de iPhone 14 Pro. Meestal voegen fabrikanten dit soort interne lenzen toe om vervorming tegen te gaan. En dat is vooral belangrijk bij groothoeklenzen, zoals die bij de iPhone.

iPhone 15 krijgt een periscoopcamera

Het is niet fijn dat de iPhone 15 deze specifieke lens-upgrade toch niet krijgt, maar gelukkig lijkt het erop dat de grote update, de periscoopcamera, wél gaat komen. In deze speciale camera reflecteert een spiegeltje het binnenkomende licht in een hoek van 90 graden. Daarna bereikt het licht de camerasensor en wordt de foto gemaakt.

Het voordeel van het spiegelen van het licht is dat de cameralenzen nu naast elkaar geplaatst kunnen worden. Normaal liggen de lenzen op elkaar en omdat de iPhone best wel dun is, heeft Apple daar natuurlijk maar een beperkte hoeveelheid ruimte voor.

Lees meer: iPhone 15 Pro gerucht: ‘Meer RAM, usb-c en periscoopcamera’

Het voordeel van zo’n periscoopcamera is dat je een veel betere optische zoom kunt krijgen. De Galaxy S22 Ultra heeft nu al een periscooplens. Hiermee heb je een 10x optische zoom (en een 100x digitale zoom). Ter vergelijking: de iPhone 14 Pro (€ 1.325,-)zonder periscoopcamera heeft 6x optische zoom (3x optisch inzoomen, 2x optisch uitzoomen) en 15x digitale zoom.

